Archivo vergonzoso: cuando Milei elogiaba a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Kicillof

La memoria digital suele ser el talón de Aquiles de los discursos incendiarios. Mientras hoy el presidente Javier Milei construye su identidad política sobre la impugnación total de lo que denomina "la casta", una serie de registros provenientes de una entrevista de 2022 exponen una faceta que la Casa Rosada hoy prefiere omitir: la del analista que no escatimaba en halagos hacia sus actuales enemigos públicos.

En aquel entonces, lejos de la retórica de "el modelo de la decadencia", Milei se permitía valoraciones que hoy sonarían a herejía en las filas de La Libertad Avanza.

La "importancia" de Cristina

Uno de los fragmentos más potentes del archivo muestra a un Milei pragmático reconociendo el peso histórico de la ex vicepresidenta. "Cristina Kirchner es la mujer más importante en la historia argentina", afirmaba con contundencia. Para el economista de ese momento, la centralidad de CFK no era un objeto de ataque, sino un dato de la realidad institucional y política que merecía un respeto casi reverencial por su capacidad de construcción de poder.

Alberto: "Pragmático e inteligente"

Sin embargo, las definiciones más llamativas recayeron sobre Alberto Fernández. Antes de convertirlo en el blanco de sus críticas por la herencia económica, Milei sostenía una postura diametralmente opuesta: "Tengo una excelente opinión de Alberto Fernández", supo decir.

En sus propias palabras, el ex mandatario era alguien "extremadamente inteligente y pragmático", condiciones que Milei consideraba virtudes escasas en la política. Incluso fue más allá al validar su estirpe partidaria, definiéndolo como un "gran armador" y, en tono de elogio, como un dirigente "digno de todo peronista".

El aval a Kicillof

El archivo también rescata el posicionamiento de Milei frente a la feroz interna que sacudía al Frente de Todos. En un giro inesperado, el hoy Presidente se alineaba con los cuestionamientos que el gobernador bonaerense lanzaba contra la Casa Rosada. "Todas las críticas que le está haciendo Kicillof a Alberto son verdad", sentenciaba, utilizando los argumentos de quien hoy llama "el soviético" para diseccionar las fallas del gobierno nacional de aquel entonces.

Estos registros de 2022 funcionan hoy como un espejo incómodo. Demuestran que, antes de la "motosierra" y los epítetos contra el kirchnerismo, existió un Milei que validaba la inteligencia de Fernández, el peso histórico de Cristina y hasta la veracidad de los dardos de Kicillof. Un archivo que, en el tablero político actual, resulta simplemente vergonzoso.