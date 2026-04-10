Gabinete raleado: la foto que muestra cómo se desintegró "el mejor equipo de la historia"

De aquel "equipo de los sueños" que Javier Milei presentó en diciembre de 2023, hoy solo quedan los ecos de una narrativa que la realidad se encargó de limar. Lo que comenzó como un grupo compacto de técnicos y aliados "outsiders" terminó convirtiéndose en una puerta giratoria de funcionarios que no lograron sobrevivir a las internas de la Casa Rosada o a los giros de la política exterior.

El derrumbe de los pilares

La erosión comenzó temprano con la salida de Guillermo Ferraro de Infraestructura, cuyo ministerio fue directamente disuelto para ser absorbido por Economía. Sin embargo, el golpe más simbólico fue la caída de Nicolás Posse. El ex jefe de Gabinete, que ostentaba un poder casi total sobre las segundas y terceras líneas, pasó de ser el hombre de confianza del Presidente a un "extraño" eyectado en mayo de 2024 tras meses de silencio y cuestionamientos por la gestión parlamentaria.

A él le siguieron nombres que parecían inamovibles. Diana Mondino, la cara de la apertura al mundo, fue desplazada de Cancillería tras un voto en la ONU que irritó al Triángulo de Hierro. Incluso figuras que llegaron con el sello del PRO, como Patricia Bullrich y Luis Petri, dejaron sus carteras a finales de 2025 para buscar refugio en bancas legislativas, dejando sus áreas en manos de una estructura cada vez más endogámica.

La lista de los desplazados

La sangría no solo afectó a la primera línea. Las áreas sociales y de energía fueron las que más sintieron el impacto de la "motosierra interna":

Capital Humano: Bajo el mando de Sandra Pettovello, la cartera vivió una purga constante. Desde Pablo de la Torre (Niñez) hasta Yanina Lembo , los funcionarios pasaron sin pena ni gloria, muchas veces víctimas de auditorías internas.

Economía y Producción: La salida de Flavia Royón (Minería) marcó el fin del "pacto" con los gobernadores colaboracionistas, mientras que Osvaldo Giordano fue eyectado de ANSES tras el fracaso de la primera Ley Bases.

Salud: Mario Russo dejó su cargo en medio de la crisis por el dengue, alegando motivos personales que ocultaban una gestión paralizada por la falta de recursos.

Los sobrevivientes

A día de hoy, el Gabinete original es un recuerdo borroso. Solo Luis "Toto" Caputo en Economía y Sandra Pettovello en Capital Humano mantienen el estatus de sobrevivientes absolutos. Ambos resisten no solo por su gestión, sino por su lealtad incondicional al Presidente y su hermana, Karina.

La foto actual muestra un Gobierno que, lejos de aquel seleccionado de expertos prometido, se ha convertido en un búnker cerrado. La desintegración del equipo original no fue un accidente, sino el resultado de una dinámica de poder donde la disidencia se paga con el exilio político y la gestión queda subordinada a la estética del ajuste.