Pettovello, en la tormenta: expulsiones en su equipo y clases de tarot

Son días difíciles para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Fue ella quien expulsó a su jefe de Gabinete por haber tomado un crédito en el Banco Nación, siendo así la única de todo el Gabinete que públicamente condenó ese accionar. De esa manera, dejó en offside al resto de los funcionarios involucrados, lo que le valió el enojo de, entre otros, el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, aparecieron imágenes de su pasado.

Se trata de un clip de Pettovello del año 2018, cuando se sumó al curso anual de tarot que dicta la escuela “Consideral”, a cargo de Beatriz Leveratto, una de las grandes referentes de este campo en Argentina. Leveratto, en diálogo con esta revista, aseguró no tener demasiado recuerdo de la actual funcionaria, por lo cual supone que no habrá asistido a demasiadas clases. La especialista, que tiene una docena de libros publicados, aclaró que su enfoque “no es la pelotudez esa de adivinar el futuro a través del tarot, sino que es un viaje de conocimiento. Hay muchos que creen que es una cosa de brujas, pensamiento mágico, pero no: esto es un lenguaje de autoconocimiento, nada que ver con la idea esa de brujería”.

Aunque Leveratto aclara que lo más probable es que Pettovello no haya terminado el curso —además del de tarot, hay otro de astrología que dura tres años—, considera que es algo que le recomendaría hacer a ella y a todo el resto de los políticos: “Con la cantidad de corruptos que hemos tenido, estudiar el tarot les va a hacer bien. Es hora de aplicar estos conocimientos a la política”, dice. Pettovello, por su parte, nunca hizo pública esta faceta. En La Libertad Avanza sí recuerdan que la ministra se acercó a Milei a través del reiki: el libertario arrastra un viejo problema de espalda —que al día de hoy lo tiene a maltraer— y Pettovello, que en aquel momento era productora de Luis Majul, se ofreció a hacerle sesiones de reiki en la zona afectada. Esta es una vieja tradición japonesa que se basa en la creencia del traspaso de energías de una persona hacia otra. Un currículum completo.

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