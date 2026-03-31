Karina Milei setentista: los granaderos tocaron canciones de ABBA para su cumpleaños

Es difícil imaginar una escena más llamativa en los pasillos de Casa Rosada: la banda del Regimiento de Granaderos formada en el Patio de las Palmeras, tocando "Mamma Mia", "Dancing Queen" y "Chiquitita" para agasajar a la secretaria general de la Presidencia. Eso fue lo que ocurrió este lunes, y el escándalo no tardó en llegar a las redes.

Karina Milei apareció maquillada y muy sonriente, ubicada frente a la banda musical, siguiendo el ritmo con los pies ante la sonrisa cómplice de sus acompañantes. La secretaria general de la Presidencia cumplió 53 años el sábado pasado, pero el homenaje se concretó en la sede del Gobierno nacional, con recursos del Estado y una fuerza histórica como escenografía. El uso del regimiento creado por el propio San Martín para amenizar un festejo privado con hits del pop sueco de los años setenta generó indignación inmediata en buena parte de la opinión pública.

Acompañaron a Karina Milei Martín y Eduardo "Lule" Menem, Diego Santilli y Pilar Ramírez, quien llegó especialmente para el homenaje musical. Las ausencias, sin embargo, fueron igual de elocuentes. Mientras la senadora Patricia Bullrich se iba por la explanada de la calle Rivadavia, el asesor presidencial Santiago Caputo subía raudo las escaleras hacia su despacho. El gran ausente fue el jefe de Gabinete Manuel Adorni, complicado por las causas judiciales en su contra vinculadas con su viaje a Punta del Este y distintas propiedades a su nombre.

Karina Milei no pareció alterada por las ausencias: durante la tarde, bolsas de ropa de marca entraron y salieron, llevadas y traídas por los funcionarios que querían hacerle un regalo. Javier Milei, por su parte, había abandonado la Casa Rosada horas antes, tras reunirse con el embajador norteamericano Peter Lamelas.

Para los Granaderos, la cosa no terminó allí: cruzando la reja por la calle Balcarce, continuaron con la música en plena Plaza de Mayo —aunque volviendo a las marchas militares, más acordes con la semana de conmemoración de la guerra de Malvinas. El contraste entre ambos repertorios resumió todo.