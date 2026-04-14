Los perros de Milei: ¿quién pagó el último clon?

Se sabe que no hay tema que le importe más a Javier Milei que el de sus perros, a quienes considera sus “hijitos”. A tal punto llega su obsesión que, por investigar sobre los canes, la revista Noticias provocó que Santiago Caputo le declarara “la guerra” en nombre del Presidente, una advertencia que primero hizo en privado y que luego Milei hizo pública. Los cinco juicios que hoy atraviesa la editorial Perfil contra el Gobierno tienen como punto de partida la primera investigación sobre los perros, publicada en abril de 2024.En aquel momento, este medio reveló que, a pesar de que Milei juraba jugar todas las mañanas con sus cinco mastines ingleses, en la Quinta de Olivos solo había cuatro.

Uno que vivió esta situación en carne propia fue Mauricio Macri. En la época en que todavía era invitado a la residencia presidencial, el libertario lo invitó a conocer a sus perros. El ex presidente se quedó desconcertado cuando Milei le presentó cinco ejemplares: “Pero Javier, acá solo hay cuatro”, le dijo. Ante la insistencia del economista en que eran cinco, Macri se quedó seco, sin saber qué responder.Hace un mes, Noticias publicó que había fallecido otro de los perros, Robert, y volvió a insistir con una pregunta incómoda: ¿quién había pagado la clonación de “Junior”?

Se trata de un nuevo clon que Milei mandó a hacer a mediados del año pasado, un proceso que cuesta 50 mil dólares más impuestos, una suma que representa prácticamente la totalidad del dinero que el Presidente declaró tener en su última declaración jurada. ¿El libertario puso el grueso de su patrimonio en la última clonación de su querido Conan?Ante un pedido de acceso a la información pública realizado por este medio, la Secretaría General de la Presidencia confirmó que ese pago no fue abonado con fondos del Gobierno. Hasta ahora, al mandatario jamás le han preguntado públicamente por este tema, y no parece que vayan a hacerlo: la última vez que una periodista intentó saber sobre los perros fue expulsada de la sala de prensa de la Casa Rosada. Se trata del caso de Silvia Mercado, a quien, después de preguntarle a Manuel Adorni cuántos animales tenía Milei, le retiraron el acceso periodístico. El misterio sobre los animales del Presidente sigue creciendo.

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