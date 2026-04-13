El tuit homofóbico de Jorge Rial contra un periodista oficialista

La tensión entre el periodismo militante, los cronistas acreditados en Casa Rosada y las figuras de los medios masivos sumó un nuevo y oscuro capítulo en las redes sociales. Lo que comenzó como un debate sobre las restricciones de acceso a la sede de Gobierno para la periodista Liliana Franco, terminó con un exabrupto de Jorge Rial que fue repudiado por su contenido agresivo y homofóbico.

El origen del conflicto

La controversia se encendió cuando Liliana Franco, histórica acreditada de Ámbito Financiero, denunció dificultades para ingresar a la Casa Rosada. Las versiones indicaban que la restricción respondía a sus insistentes preguntas sobre una presunta trama de espionaje ruso. Ante esto, Rial minimizó la situación a través de su cuenta de X (ex Twitter): "No existió esa pavada. Dejá de sobarle el lomo a este gobierno. Te desprecian y se ríen de vos", disparó el conductor de Argenzuela.

Franco, lejos de eludir la confrontación, calificó la investigación oficial sobre el tema como "floja de papeles" y acusó al Ejecutivo de utilizar el episodio para filtrar periodistas. "Ya sé que 'no me quieren'", concluyó en su respuesta a Rial.

La intervención de Díaz Cueto

El intercambio subió de tono cuando intervino Tomás Díaz Cueto, cronista alineado con la comunicación oficialista. El joven periodista cuestionó a Rial y a otros referentes de medios opositores, como Roberto Navarro y Mauro Federico, por la supuesta eliminación de notas relacionadas con el caso: "¿Por qué borraron las notas, Liliana? ¿Por qué borraron si no hubo fakes?", consultó, sugiriendo una operación de prensa coordinada.

La respuesta y el sesgo homofóbico

La reacción de Jorge Rial abandonó cualquier atisbo de debate profesional para adentrarse en el terreno de la agresión personal y sexualizada. "Nene. Escupí la l... del riojano primero que no se te entiende nada", posteó el conductor.

La referencia al "riojano" aludiría a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y figura central del armado de La Libertad Avanza. El comentario de Rial no solo buscó descalificar la labor de Díaz Cueto por su juventud y su postura política, sino que utilizó una metáfora de contenido sexual para denigrarlo, recurriendo a estereotipos homofóbicos para invalidar su opinión.

Este episodio vuelve a poner bajo la lupa el límite de la confrontación en redes sociales, donde el debate de ideas suele ser reemplazado por ataques que rozan la discriminación, incluso por parte de figuras que, en otros contextos, se autoperciben como defensores de los derechos y la diversidad. Por el momento, el conductor no se ha retractado de sus dichos, que generaron un fuerte rechazo en la comunidad periodística.