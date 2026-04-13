"Barrilete cósmico": el vídeo bizarro de Milei para ponderar su plan económico en clave mundialista

A medida que el clima mundialista comienza a ganar la agenda pública de cara al certamen de 2026, el ecosistema digital de Javier Milei ha decidido amalgamar la pasión futbolística con la narrativa de la "refundación" nacional. En las últimas horas, el Presidente compartió un video generado mediante Inteligencia Artificial (IA) que, lejos de la sobriedad institucional, propone una alegoría lúdica y agresiva sobre su gestión económica.

El campo de juego: entre el "cepo" y la "inflación"

La pieza audiovisual, producida por militantes de su núcleo digital, presenta a un Milei hiperrealista caracterizado como un jugador de élite. En la narrativa del video, el mandatario avanza por un campo de juego plagado de obstáculos que representan los problemas estructurales de la Argentina: esquiva con destreza etiquetas flotantes de "pobreza" e "inflación", mientras destruye a su paso muros que simbolizan el "cepo" cambiario y el "delito".

La metáfora es clara: el plan económico no es solo una hoja de ruta técnica, sino una carrera heroica donde el éxito se mide en la eliminación de las trabas que, según el discurso oficial, heredó de las administraciones anteriores. El uso de la IA permite al Gobierno proyectar una imagen de dinamismo y modernidad, contrastando con la parálisis que le atribuye a sus detractores.

La deshumanización del adversario

Sin embargo, el elemento más polémico del video reside en la representación de la oposición. Bajo el término despectivo de “kukas”, los simpatizantes del kirchnerismo son caracterizados visualmente como cucarachas. En el transcurso de la "jugada", Milei no solo esquiva los problemas económicos, sino que arrolla a estos insectos en su camino hacia el arco.

Este recurso de deshumanización del adversario político no es nuevo en la comunicación de las nuevas derechas globales, pero adquiere una dimensión particular en el contexto local. Al reducir al oponente a la categoría de plaga, la comunicación oficial abandona el terreno de la discusión de ideas para instalarse en una lógica de exterminio simbólico, fundamental para sostener el fervor de su núcleo duro en redes sociales.

Comunicación en clave de "Barrilete Cósmico"

El título de la pieza evoca inevitablemente el relato histórico de Víctor Hugo Morales sobre Diego Maradona, intentando capturar esa mística de lo imposible hecho realidad. Pero, a diferencia del genio futbolístico, aquí la jugada es predeterminada por algoritmos y el resultado es una construcción virtual.

Para la Casa Rosada, este tipo de contenidos cumple una función doble: por un lado, simplifica los complejos procesos de estabilización económica en una épica digerible para el consumo masivo; por el otro, mantiene activa la polarización que le permite al Presidente eludir el desgaste propio de la gestión. En el año del Mundial, Milei parece haber decidido que su mejor defensa —y su mejor ataque— es jugar el partido de la opinión pública con las reglas de la ficción digital.