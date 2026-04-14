Tomás Rebord fue tendencia en redes después de que Milei lo bloqueara

La dinámica de la comunicación política en la era de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de alto impacto digital. Esta vez, el protagonista fue el conductor y comediante Tomás Rebord, quien se convirtió en tendencia luego de que el propio mandatario decidiera cortar por lo sano y restringir su interacción en la plataforma X (ex Twitter).

El conflicto se originó cuando Milei compartió un fragmento de las intervenciones de Rebord, acompañándolo con una sentencia tajante: "Kirchnerismo en estado puro". Para el Presidente, el contenido del comunicador representaba la esencia de la ideología que su gestión busca combatir, señalando una supuesta contradicción en sus planteos sobre el Estado y el poder.

Fiel a su estilo, Rebord no dejó pasar la situación. El intercambio escaló rápidamente cuando el conductor de Maguila respondió con ironía y "ninguneó" la postura del líder de La Libertad Avanza. Sin embargo, la conversación pública llegó a un final abrupto: Milei optó por utilizar la herramienta de bloqueo, dejando a Rebord fuera de su radar digital.

La reacción del comediante no se hizo esperar. Lejos de amedrentarse, Rebord compartió la captura de pantalla que confirmaba la restricción y calificó el gesto del Presidente con una sola palabra que se volvió viral: "Flojito".

El episodio no solo generó una catarata de memes y debates entre seguidores de ambos bandos, sino que volvió a poner sobre la mesa el uso que el Ejecutivo hace de sus redes sociales personales como principal arena de combate político. En esta oportunidad, lo que comenzó como una crítica ideológica por parte de Milei terminó en una "cancelación" digital que, paradójicamente, le dio a Rebord una visibilidad récord en el cierre de la jornada.