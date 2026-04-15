Adornigate: cancelan al hermano en su plan para intendente

Los escándalos judiciales que rodean a Manuel Adorni impactaron en la Provincia de Buenos Aires, golpeando la "línea de flotación" del discurso libertario contra la casta. En un distrito donde La Libertad Avanza (LLA) intenta reorganizarse para ser competitiva en 2027, el entorno del jefe de gabinete ha sufrido el primer retroceso político de peso: su hermano, Francisco Adorni, deberá resignar sus aspiraciones a pelear por la intendencia de La Plata.

El peso del apellido Adorni pasó de ser un motor a un lastre. En 2025, Francisco había logrado escalar del tercer al primer lugar en la lista de candidatos a diputados bonaerenses por la octava sección mediante un "dedazo" —concretado solo dos días después del cierre de listas— que generó malestar en las bases. Hoy, aquel movimiento por "portación de apellido" le resta las chances necesarias para ungirse como postulante ejecutivo.

Ante el impacto del "affaire" en la opinión pública y la necesidad de no exponer grietas, la cúpula libertaria acordó un recambio en la Cámara de Diputados provincial: Juan Osaba, el principal delegado de Sebastián Pareja (armador de confianza de Karina Milei) asumirá la jefatura del bloque. Osaba queda ahora posicionado como el precandidato para desbancar a Julio Alak en La Plata. Y Agustín Romo: Referente cercano a Santiago Caputo, dejará la conducción de la bancada para ocupar una de las vicepresidencias del cuerpo.

Este ordenamiento ocurre mientras el oficialismo intenta retomar la agenda en un contexto económico complejo, marcado por una inflación del 3,4% en marzo. Con este acuerdo entre el karinismo y "Las Fuerzas del Cielo", LLA busca cerrar filas y avanzar con proyectos como la Boleta Única de Papel, intentando dejar atrás el costo político que el escándalo del ministro coordinador generó en el armado bonaerense.