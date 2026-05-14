Quién es el hermano de Adorni imputado por enriquecimiento y lavado

Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de una denuncia presentada por la legislador nacional Marcela Pagano. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien ordenó una batería de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del dirigente libertario y determinar si existió un incremento injustificado de sus bienes. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 6.

La denuncia fue presentada tras detectarse inconsistencias entre los ingresos declarados por Francisco Adorni y el crecimiento de su patrimonio. Según la documentación incorporada al expediente, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio cercano a los 43,7 millones de pesos en 2024 y un patrimonio neto superior a los 80,5 millones de pesos en 2025. El salto patrimonial quedó bajo sospecha luego de la compra de una camioneta Jeep Renegade y, especialmente, por la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente 60 millones de pesos. Pagano sostuvo que los salarios percibidos por el funcionario no alcanzarían para justificar semejante cancelación acelerada de deuda.

Contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Administración Financiera y Control del Sector Público, el hermano menor del Jefe de Gabinete desarrolló casi toda su carrera en áreas administrativas y organismos estatales antes de desembarcar en la política partidaria con el sello de La Libertad Avanza. Nacido y criado en La Plata, estudió en el tradicional Colegio San Luis y mantuvo históricamente un perfil mucho más reservado que el del vocero presidencial. Su entorno asegura que siempre prefirió los expedientes y la administración antes que la militancia callejera o los actos partidarios.

Según distintas fuentes, su carrera laboral en el Estado comenzó en la Secretaría de Hacienda del municipio de Ezeiza. Dos años después ingresó al Consejo de la Magistratura bonaerense, donde trabajó durante casi dos décadas en tareas administrativas y financieras. Allí construyó una extensa red de vínculos técnicos y judiciales que más tarde serían fundamentales para su salto a cargos nacionales. Por supuesto, el verdadero punto de inflexión llegó con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y el ascenso meteórico de su hermano Manuel dentro del Gobierno nacional.

En febrero de 2024 pidió licencia en el Consejo de la Magistratura y fue designado asesor en el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri. Apenas semanas más tarde quedó al frente de la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera, un área sensible encargada del control administrativo y financiero. Luego fue promovido a la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que administra jubilaciones y fondos previsionales de las Fuerzas Armadas.

Ese ascenso acelerado despertó cuestionamientos inmediatos por presunto nepotismo. La designación ocurrió mientras el Gobierno sostenía un fuerte discurso contra “la casta” y el empleo estatal. Manuel Adorni debió responder públicamente sobre el tema y afirmó que su hermano “ya trabajaba en el Estado” mucho antes del triunfo libertario. Su ingreso formal a La Libertad Avanza fue relativamente reciente. Recién comenzó a ser considerado como dirigente político a partir de 2024, cuando Karina Milei y Sebastián Pareja empezaron a diseñar el armado libertario bonaerense con figuras de absoluta confianza presidencial.

La fiscalía avanzó además con pedidos de informes a más de treinta organismos públicos y privados, además de solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario del parlamentario provincial. La pesquisa también apunta a reconstruir movimientos bancarios, compras de bienes registrables y posibles operaciones financieras vinculadas con su paso por el Ministerio de Defensa y por el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo que encabezó antes de asumir como legislador bonaerense.Los problemas judiciales del hermano menor es un nuevo frente abierto para el Jefe de Gabinete, que ya debe lidiar con sus propios escándalos patrimoniales.

El derrotero de escándalos protagonizado por el vocero de Casa Rosada comenzaron a escalar después de que se revelara un viaje oficial a Nueva York en el que incorporó a su esposa, Bettina Angeletti, pese a no tener funciones institucionales. Poco después apareció otro episodio: un vuelo privado hacia Punta del Este valuado en unos 10.000 dólares, realizado junto a familiares y allegados. La Justicia intenta determinar quién financió realmente ese traslado, ya que el costo del viaje no parecería compatible con los ingresos declarados del funcionario.

Las sospechas crecieron todavía más cuando comenzaron a surgir denuncias sobre propiedades presuntamente omitidas o inconsistentes en las declaraciones juradas de Manuel Adorni. Uno de los principales focos está puesto en una vivienda dentro del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Según documentación, las expensas del lote figuraban a nombre de Bettina Angeletti y alcanzaban casi 700.000 pesos mensuales. La propiedad no habría aparecido inicialmente en la declaración jurada pública del funcionario.

Otro punto sensible de la investigación judicial involucra un departamento en Caballito cuya operatoria financiera despertó dudas en Comodoro Py. La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró durante varias horas ante la fiscalía de Gerardo Pollicita para explicar cómo se financió la compra del inmueble. En paralelo, apareció el testimonio de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas vinculadas a la hipoteca de la propiedad, quien aseguró que todavía existirían unos 65.000 dólares pendientes y no documentados formalmente.

Las investigaciones sobre el funcionario libertario también incluyeron pedidos de informes sobre propiedades en Martínez y otros inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, además de requerimientos sobre movimientos económicos, hipotecas y posibles pagos en efectivo vinculados con reformas y refacciones de lujo. Una de las versiones periodísticas más resonantes indicó que un contratista declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por trabajos realizados en propiedades asociadas al funcionario.

En ese contexto, el avance sobre Francisco Adorni profundizó el impacto político dentro del oficialismo y embarró aun más el panorama para su hermano mayor. Incluso dirigentes cercanos al gobierno, como la senadora Patricia Bullrich, reclamaron explicaciones públicas más detalladas. Por su parte, el presidente Javier Milei respaldó públicamente al coordinador de ministros y rechazó apartarlo del cargo, afirmando que no iba a “ejecutar a un inocente”.