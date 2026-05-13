Mascherano sobre el fin de su amistad con Messi: "Siempre se lo ve bien, ¿listo?"

Javier Mascherano rompió el silencio. Casi un mes después de su polémica salida del Inter Miami, el ex entrenador del club de Florida reapareció en público en un evento en México y eligió muy bien sus palabras cuando le preguntaron por Lionel Messi. Su respuesta fue breve, firme y con una cuota de incomodidad difícil de disimular: "Bien, bien. Siempre se ve bien". Un punto, se acabó.

La frase habría pasado inadvertida en otras circunstancias. Pero no en estas. La renuncia del "Jefecito", a mediados de abril, fue presentada oficialmente como una decisión por "razones personales". Sin embargo, el medio especializado The Athletic publicó una versión bien distinta: el detonante habría sido una discusión en el vestuario tras un empate que terminó de caldear un ambiente ya crispado desde la eliminación en octavos de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville SC. Esa derrota había frustrado las expectativas de un plantel que había conquistado la MLS Cup 2025 bajo su conducción.

Según The Athletic —en una nota firmada por Tom Bogert—, los encontronazos entre Mascherano y Messi eran frecuentes, aunque fuentes del entorno del club insistieron en que se trataba de algo habitual entre dos competidores de ese nivel. El "Jefecito", señalaron, "no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle", un vínculo construido durante años en la Selección y en el Barcelona que, al parecer, no siempre encontró la misma temperatura dentro de un vestuario profesional.

Con ese telón de fondo, el "siempre se ve bien" adquiere otro peso. Mascherano no dijo nada malo. Tampoco dijo nada cálido.

El ex mediocampista, de 41 años, sí se mostró más expansivo al hablar de la selección argentina de cara al Mundial 2026: "Ojalá pueda repetir el campeonato. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas", declaró. También abrió la puerta a dirigir en la Liga MX: "Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva con buenos jugadores y partidos entretenidos". Mientras tanto, entre los candidatos para reemplazarlo en Miami aparecen Xavi Hernández, Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda.