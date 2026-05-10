Cam Nair, la influencer que quiere cruzar de OnlyFans a la Selección

Camila Nair tiene 26 años, más de dos millones de seguidores entre Instagram y TikTok, una carrera consolidada en plataformas para adultos y una pregunta que empieza a resonar en el mundo del fútbol argentino: ¿hasta dónde puede llegar su vínculo con la Selección?

Todo empezó, como casi todo en el universo digital, con una foto. Camiseta albiceleste, pose estudiada y miles de reacciones en pocas horas. La imagen de Cam Nair se viralizó justo cuando la fiebre por el Mundial 2026 —que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá— empieza a calentar las redes argentinas. No fue casualidad. La creadora de contenido sabe exactamente cuándo y cómo moverse en el tablero digital.

El giro hacia el fútbol

Conocida hasta hace poco exclusivamente por su contenido en OnlyFans y sus apariciones en redes con una estética explícitamente provocadora, Cam Nair viene ejecutando en los últimos meses un giro estratégico hacia el mundo del fútbol. "Quiero mostrarme más real, más espontánea", dijo en una entrevista reciente.

Ella misma aclara que no viene a competir con los analistas: "No soy la que se sienta a analizar tácticas", admite entre risas. Lo que la atrae, dice, es otra cosa: "El país se transforma aunque sea por un rato. Me gusta el clima, las juntadas, la pasión. En un Mundial todo eso explota." Es ese fenómeno social, y no el juego en sí, lo que la convoca.

La incomodidad y los límites

En medio de la viralización, Nair habló sobre los prejuicios que, según ella, todavía persisten hacia las mujeres que opinan de fútbol. "Todavía hay hombres que sienten que una mujer tiene que justificar por qué mira fútbol o por qué opina. Como si hubiera que rendir examen", lanzó. Y la frase no quedó ahí: "La gente cree que puede opinar de todo. De tu cuerpo, de tu vida, de lo que hacés. Y no debería ser así."

Acostumbrada a convivir con la exposición extrema que implica su trabajo en plataformas para adultos, reconoce que las redes pueden volverse un territorio hostil. Pero se cuida de no instalarse en el lugar de víctima. "El respeto no se negocia, nunca", remarcó con una contundencia que funciona tanto como declaración personal como como posicionamiento de marca.

El lado menos glamoroso

Detrás de la imagen viral, Cam Nair admite que existe desgaste. "Hay días donde pesa. Porque no todo es glamour ni plata fácil como muchos creen", reconoció. La frase apunta directamente a uno de los mitos más extendidos sobre la economía del contenido digital. Y agrega una distinción que le importa sostener: "No soy solamente lo que se ve en internet." La separación entre personaje y persona, entre la Cam de las redes y la Camila de la vida cotidiana, es una línea que traza con cuidado y que el giro mundialero también parece buscar reforzar.

Con el Mundial 2026 en el horizonte y la Selección argentina como el activo simbólico más poderoso del país, el fútbol se convierte en el territorio más codiciado por cualquier creador de contenido que quiera ampliar su alcance. Cam Nair lo sabe. Y mientras las redes vuelven a explotar por una camiseta albiceleste y una imagen calculada, ella parece decidida a jugar un partido diferente: el de controlar su propia historia antes de que otros la escriban por ella.