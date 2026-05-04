Video: el abrazo viral entre Messi y Colapinto

El Gran Premio de Miami tuvo dos protagonistas argentinos el domingo. Uno terminó séptimo y sumó el mejor resultado de su incipiente carrera en la Fórmula 1. El otro llegó al paddock del Miami International Autodrome con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, y en cuestión de minutos se robó todas las miradas del circuito.

Lionel Messi visitó a Franco Colapinto antes de la largada, y el encuentro entre los dos deportistas más populares del país generó imágenes que recorrieron el mundo. El abrazo entre ambos, captado por las cámaras de Mercedes y por las propias cuentas de los protagonistas, se convirtió en el video más compartido del fin de semana.

La visita tuvo varios capítulos. Messi y su familia se dirigieron directamente al garaje de Mercedes, donde Russell le explicó a los hijos del capitán —Thiago, Mateo y Ciro, todos con ropa del equipo— el funcionamiento del volante. El propio Messi se sentó en el auto de Antonelli y experimentó de primera mano la sensación de estar dentro de una máquina capaz de superar los 300 kilómetros por hora. Antonela, por su parte, publicó un video con los momentos íntimos de la jornada familiar.

El propio Messi habló con la prensa. "Teníamos ganas de saludarlo a Franco también, nos había quedado lejos", dijo en diálogo con la periodista Alejandra Martínez de ESPN, en referencia a un cruce previo que había tenido con el piloto días antes de la carrera. En la foto familiar también apareció Maia Reficco, pareja de Colapinto, en una postal que circuló ampliamente en redes.

Después de la carrera, Messi publicó en su Instagram una serie de fotos bajo el título "Fórmula 1 y Familia". La respuesta de Colapinto no tardó: "¡Mi sueño hecho realidad conocerte! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida. Gracias por tu tiempo y tu humildad. Sos lo mejor que hay, un placer enorme", escribió el número 43 de la grilla.

En la pista, mientras tanto, Colapinto terminó octavo —su mejor resultado hasta el momento en la Máxima—, posición que mejoró a séptimo tras una penalización a Charles Leclerc. El domingo en Miami fue, para él, perfecto en todos los sentidos.