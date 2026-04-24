Blooper: el homenaje del secretario de Cultura Leonardo Cifelli a "Jorge Luis Bórgeres"

El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, protagonizó este jueves una inauguración para el olvido —o tal vez para la historia— en la apertura de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ante unas 1.500 personas reunidas en La Rural, el funcionario cometió un blooper difícil de superar para quien ocupa el cargo: al rendir homenaje al mayor escritor argentino, lo llamó "Jorge Luis Bórgeres". Como si fuera poco, situó su muerte "hace 30 años", cuando Borges falleció en 1986, es decir, hace 40.

El error fue munición inmediata para un público que ya venía cargado. Los abucheos acompañaron a Cifelli desde el inicio de su discurso, pero alcanzaron su pico cuando el funcionario —ex productor de Fátima Flórez— decidió agradecer explícitamente al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los supuestos logros culturales de la gestión. La sala respondió con silbidos. Cifelli no se achicó: "Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei", insistió, lo que multiplicó las reacciones.

Lejos de bajar el tono, el secretario eligió la chicana como escudo. "Argentina empezó a liberarse de problemas estructurales que funcionaban como un límite permanente para pensar el futuro", dijo, y lanzó la pregunta que se convirtió en el hit de la noche: "¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o lo arregló el gobierno de Javier Milei?". En los momentos intermedios intentó calmar las aguas con la frase "Chicos, basta, son cuatro" y exigió a los presentes que bajaran las pancartas, entre ellas una que rezaba "¿Hasta cuándo nuestros libros junto a Martínez de Hoz y la Sociedad Rural?".

Antes, el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, también había recibido su cuota de silbidos al mencionar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al programa Chequelibro. Y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tuvo su propio momento de tensión, aunque salió mejor parado que sus antecesores en el podio.

Cifelli sí aprovechó el discurso para anunciar medidas: la reactivación de los Premios Nacionales 2026 con dotación de hasta 90 millones de pesos, nuevas convocatorias del INCAA para guionistas con reconocimientos superiores a 150.000 dólares, y una inversión récord de $2.300 millones para el programa Libro% —un aumento del 50% respecto del año anterior—, además de nuevas líneas de fomento para dramaturgia, ficción y ensayo.

La escritora Ana María Shua resumió el clima con ironía: "Es difícil evitar abucheos contra el secretario Cifelli, el creador de 'Bórgeres'", escribió en sus redes, lamentando al mismo tiempo que el escándalo hubiera opacado el diálogo entre Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero, tres de las voces más importantes de la literatura argentina actual. Cabezón Cámara, por su parte, aprovechó su intervención para lanzar una consigna propia: "La Ley de Glaciares no se toca".

La noche tuvo también su momento de alivio con la actuación sorpresa de Fito Páez, quien interpretó en solitario al piano Desarma y sangra de Charly García, La última curda —con música de Aníbal Troilo y letra de Cátulo Castillo— y Maturana de Manuel J. La Feria, que lleva por consigna "memoria y futuro" y que se extenderá hasta el 11 de mayo en La Rural, arrancó así con la polarización que parece haberse instalado como tradición propia del evento.