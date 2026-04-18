Macri Tour ´26: el PRO intenta reconstruirse desde el Interior

Dos detalles mínimos llamaron la atención de dirigentes y militantes del PRO. Nadie puede explicar qué significan, pero lo repitieron todos el lunes en la cena de la Fundación Pensar. Mauricio Macri, que era el orador principal del evento, volvió a vestirse de corbata y zapatos. Hace mucho no pasaba.

Los macristas más fanáticos dicen que se puso traje de candidato, su entorno se ríe de que hasta el look sea analizado buscando mensajes políticos.

Lo cierto es que Macri está inquieto. Enérgico. Sorprendió a muchos participando de varios eventos sociales: los casamientos de su sobrino Rodrigo Valladares y de Antonio Calcaterra, el hijo de Ángelo. El cumpleaños de Jorge Triaca y hasta la fiesta del DJ Hernán Cattáneo.

En lo político también tuvo varias apariciones, no sólo en la gala anual de la fundación, sino también en la reunión del Consejo Directivo de Pro bonaerense, de la cual también participó.

Pero el dato más importante estuvo al final de la semana. Al cierre de esta edición el ex presidente desembarcaba en Chaco y Corrientes para visitar a los gobernadores radicales de esas provincias. No serán viajes aislados. Es el inicio del Macri Tour 2026.

De recorrida.

La agenda no está cerrada. De hecho, la idea es que se siga confeccionando con el correr de las semanas. Lo cierto es que el presidente del PRO está dispuesto a recorrer el interior del país para apuntalar a su partido. “Se vienen más visitas a intendentes y gobernadores”, dicen en su equipo. Y completan: “La lista de lugares y fechas se está trabajando”.

“El próximo paso se construye desde cada provincia”, es el slogan de esta línea de trabajo que Macri inicia, a un año y medio de las elecciones nacionales.

Pero el inicio del tour no sólo incluye trabajo interno. De hecho empezó el viernes 17 con una reunión con el gobernador radical Leandro Zdero. Luego, el acto partidario y finalmente, cruzaba el puente a Corrientes para cenar con los hermanos Valdés. “Tiene una excelente relación con ambos”, dicen en el entorno de Macri. Se refieren a Juan Pablo, el gobernador y a su hermano Gustavo, el ex gobernador.

El objetivo es uno: “reconstruir”. Desde la debacle electoral del 2023, cuando se produjo “una interna muy dañina entre dos personas que no cuidaron al espacio (por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich)”, según siguen repitiendo, hasta el destrato al que los somete La Libertad Avanza.

Macri seguirá viajando a los territorios donde haya dirigentes que lo estimen. En la idea madre de que el partido recupere la confianza del electorado se esconde la necesidad de revalorización de la figura del ex presidente. “Ahora visita a dos gobernadores que lo tienen bien considerado como político”, dicen en su entorno.

El objetivo de máxima es configurarse en el 2027 como una opción competitiva. No sólo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Ganar territorios. En el interior los tiempos se acortan: muchos gobernadores ya decidieron adelantar lo máximo que le permiten sus leyes las elecciones locales.

El objetivo de mínima es ganar músculo político para que, si toca negociar una coalición con La Libertad Avanza no sea en tan malos términos.

Desconectados.

Desde el acto en Parque Norte, los dirigentes se esfuerzan en mostrar una química distinta. “Ya purificamos el espacio”, dicen por los que saltaron del barco. El secretario general del partido le pone nombre: “Es muy sano para el PRO que se haya ido Patricia Bullrich”, asegura Fernando De Andreis.

“Hay que trabajar sobre lo que la Argentina necesita para los próximos diez años”, dijo Macri en la gala de la fundación que dirige Vidal. Y arengó: “Queremos ser protagonistas del próximo paso”.

Eso no significa que van a cambiar su posición en el Congreso de aliados casi irrestrictos a La Libertad Avanza, avisan. Ellos lo llaman “hacer lo correcto sobre lo conveniente”. El oficialismo agradece. “Ojalá hubiésemos tenido legisladores tan responsables como lo es ahora el PRO cuando nosotros fuimos gobierno”, dicen los mismos que se quejan de los destratos que reciben.

Mientras tanto, entre Macri y Milei reina la frialdad. “No tienen contacto desde noviembre”, cuenta un dirigente cercano. Se refiere a la última cena de ambos, armada por Guillermo Francos. “Mauricio se entero ahí que el organizador de la comida no era mas funcionario”, completa. Fue el día que el Presidente decidió reemplazarlo por Adorni. El ex mandatario hizo público su enojo a través de Twitter.

La paradoja del PRO es que entienden que, si nada extraordinario sucede, van camino a ser el furgón de cola de La Libertad Avanza, como les pasó en 2025. Macri se resiste a que ese sea el camino. Y en el peor momento de la gestión Milei, sale a mostrarse como una alternativa.