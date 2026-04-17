Manes y la Reina Sofía de España: alerta global por demencia

En el marco de la Global Conference de Alzheimer’s Disease International (ADI), que se desarrolla en Lyon, el neurólogo y diputado nacional Facundo Manes participó de una recorrida junto a la Reina Sofía de España y autoridades de la organización para interiorizarse sobre los últimos avances en investigación sobre Alzheimer y otras demencias.

La actividad contó también con la presencia de referentes clave de ADI, entre ellos su directora ejecutiva Paola Barbarino, el presidente Diego Aguilar y la dirigente Meera Pattabiraman. Durante el recorrido, visitaron distintos espacios donde equipos científicos de todo el mundo presentan investigaciones en curso, nuevas estrategias de diagnóstico y enfoques innovadores para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

La visita permitió poner nuevamente en primer plano una problemática que crece de manera sostenida a nivel global y que ya es considerada una de las mayores crisis sanitarias, sociales y humanas del siglo XXI. Según datos actualizados, más de 57 millones de personas viven hoy con demencia en el mundo, una cifra que podría escalar a 78 millones hacia 2030. Además, más del 60% de los casos se concentra en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a diagnóstico y tratamiento es más limitado.

En ese contexto, desde ADI remarcan el rol central que cumple la organización en la articulación global de políticas, investigación y concientización. Su trabajo, junto al de asociaciones locales en distintos países, busca fortalecer el acompañamiento a pacientes y cuidadores, además de impulsar respuestas más coordinadas frente a una enfermedad que ya es la séptima causa de muerte a nivel mundial.

La presencia de la Reina Sofía aportó un componente simbólico y político relevante. Históricamente comprometida con la temática, su participación contribuye a visibilizar una realidad que muchas familias atraviesan en silencio, al tiempo que ayuda a reducir el estigma asociado a las demencias y a promover una mayor empatía social.

Otro de los ejes destacados durante la jornada fue el impacto desigual que genera la enfermedad. La evidencia indica que una parte sustancial de la carga recae sobre las familias y, particularmente, sobre las mujeres. El 65% de las muertes por demencia corresponde a mujeres, quienes además representan cerca del 70% del cuidado informal. A su vez, aproximadamente la mitad del costo global de estas enfermedades está asociado a ese tipo de cuidados no remunerados.

En línea con estos desafíos, la conferencia de ADI en Lyon refuerza la necesidad de profundizar la investigación científica, ampliar la cooperación internacional y fortalecer las políticas públicas orientadas a la atención integral de pacientes y cuidadores. La meta, en consonancia con el Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud, es garantizar que las personas con demencia puedan vivir con dignidad, autonomía e igualdad.

Durante la recorrida, Manes subrayó la dimensión humana del problema: “El Alzheimer y otras demencias no afectan solo a quien recibe el diagnóstico: reorganizan emocional, económica y humanamente a familias enteras. Por eso es tan importante el trabajo de ADI, el compromiso de sus directivos y el apoyo de figuras como la Reina Sofía para visibilizar esta causa y darle la prioridad humana y social que merece”.

La escena en Lyon dejó en evidencia que, frente a una enfermedad en expansión, la respuesta no puede ser fragmentada. La combinación de ciencia, políticas públicas y visibilidad internacional aparece hoy como el único camino posible para enfrentar uno de los grandes desafíos de la salud global.

por R.N.