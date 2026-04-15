Alivio fiscal en CABA: 35 mil personas dejan de pagar Ingresos Brutos

La Ciudad de Buenos Aires avanzó con una nueva medida de alivio fiscal que ya impacta en miles de trabajadores independientes. A partir de una iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y aprobada por la Legislatura porteña, comenzó a aplicarse una bonificación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes del Régimen Simplificado que prestan servicios.

En los hechos, 35 mil vecinos ya dejaron de pagar el impuesto, mientras que otros 12 mil acceden a una reducción del 75%. El beneficio, que alcanzará en total a más de 140 mil contribuyentes, se aplica de manera automática según la categoría: las A, B y C quedan completamente exentas, mientras que de la D a la H reciben una bonificación parcial.

Entre los alcanzados hay trabajadores de oficios y servicios como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas y editores, entre otros. Es decir, un universo amplio de personas que desarrollan su actividad de manera independiente o bajo contratación.

“Castigar al que produce es condenar a una sociedad al estancamiento. Durante años, el Estado en lugar de impulsar al que trabaja, lo asfixió. Se terminó. Eliminamos Ingresos Brutos para quienes viven de su oficio”, sostuvo Jorge Macri al presentar la medida, en un mensaje que apunta a consolidar un perfil de reducción de la carga impositiva en la Ciudad.

El esquema no requiere trámites adicionales: el descuento se aplica automáticamente siempre que el contribuyente no registre deudas y su actividad esté encuadrada dentro de la prestación de servicios. Para quienes aún no accedieron —unos 93 mil contribuyentes— la condición es regularizar su situación fiscal, algo que puede hacerse mediante la moratoria vigente hasta el 30 de abril, que permite saldar deudas en cuotas y con descuentos.

La eliminación parcial de Ingresos Brutos forma parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a simplificar el sistema tributario y mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes. Entre ellas se destacan la devolución exprés de saldos a favor —con reintegros en apenas 96 horas—, la exención total de ABL para jubilados y pensionados, y la posibilidad de compensar deudas de distintos impuestos de forma online.

Además, la unificación del Régimen Simplificado con el monotributo nacional permitió centralizar pagos y trámites en una sola plataforma, lo que ya benefició a más de 200 mil contribuyentes porteños.

Con este paquete, la administración porteña busca enviar una señal clara: reducir la presión impositiva sobre quienes trabajan por cuenta propia y simplificar el vínculo con el Estado. Un enfoque que, en el contexto económico actual, apunta tanto a aliviar bolsillos como a incentivar la actividad.

por R.N.