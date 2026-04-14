Cuáles son los boliches más inclusivos de CABA

En los últimos años, distintos espacios culturales de Buenos Aires y el conurbano comenzaron a consolidar una escena nocturna singular, diseñada para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual que históricamente quedaron al margen de las salidas sociales que sí forman parte de la vida de cualquier persona sin discapacidad. Estas iniciativas, surgidas tanto de asociaciones civiles como de especialistas en discapacidad y familias organizadas, construyeron un territorio propio donde la recreación, el baile y el encuentro entre pares adquieren un sentido profundamente reparador. Allí se despliega una sociabilidad genuina, sin la sobreprotección que suele imponerse en otros ámbitos y con un nivel de cuidado profesional que garantiza seguridad sin restringir la autonomía.

La Seren Fest, en La Casona de Zapata (Zapata 420, Colegiales), es uno de estos proyectos. Se realiza el primer viernes de cada mes y convoca, mediante reserva previa, a un cupo de unas setenta personas. La dinámica es la de un boliche juvenil, música en vivo con DJ, donde el reggaetón, la cumbia y el cuarteto ganan la pista en todo momento. La barra es sin alcohol y, si la ocasión lo requiere, un ritual muy esperado al cierre es el de las tortas sin TACC para celebrar los cumpleaños. Dos madres coordinan la logística junto a un equipo que acompaña a jóvenes con TGD, autismo o dificultades motrices. La Seren Fest se convirtió en un espacio emocional clave, ya que allí surgieron amistades, grupos de WhatsApp, salidas y vínculos afectivos que continúan por fuera de la pista. Para las familias, representa un respiro necesario, un lugar donde sus hijos pueden divertirse sin tutelas excesivas y dentro de un entorno profesional. Aquellos interesados en conocer La Seren Fest, pueden escribirle a Dolores o Gabriela a través del Instagram oficial y homónimo de la comunidad.

Cumbia, nena. Las fiestas Kiki, por su parte, nacieron como un gesto de rebeldía estética frente a la infantilización que dominan algunos eventos destinados a personas con discapacidad. Su creadora, Tamara Garzón, reunió su experiencia en el área con años de trabajo en la noche porteña, su escuela de Comedia Musical para chicos con discapacidad, y diseñó fiestas atravesadas por la música del momento. El público va desde los 13 años hasta la adultez, y si bien predominan jóvenes con síndrome de Down y retrasos madurativos, no se piden diagnósticos. La capacidad ronda las cien personas, no se vende alcohol y el equipo está preparado para mediar en situaciones sensibles. Las Kiki se realizan en el Club Social 911 (Julián Álvarez 1272) y propone galas temáticas como “Primavera”, “de gala” o “disfraces”, que fomentan el juego, la estética y la apropiación simbólica de la noche. Cabe destacar que la hija de Gustavo Garzón, también tiene una escuela de comedia musical exclusiva para chicos con discapacidad, la cual se dicta en el teatro El Camarín de las Musas.

En el conurbano bonaerense, las “Cenas boliche” del programa Tao (Tiempo Autonomía y Ocupación), dependiente de la Asociación Las Ilusiones, desarrollaron su propio modelo. Son para mayores de 18 años y se realizan en Ramos Mejía, Lanús y San Isidro, con unos treinta asistentes por fecha. La propuesta incluye DJ, luces, máquina de humo y consignas temáticas que crean un clima similar al de cualquier boliche tradicional. La entrada incluye empanadas y bebida, siempre sin alcohol. Antes del primer ingreso, una breve entrevista con una psicóloga evalúa la autonomía básica de cada participante.

Su organizador, Nacho, aclara: “Los padres no entran, ya que las fiestas son un espacio totalmente propio donde los jóvenes bailan, se enamoran, discuten, se reconcilian y viven la noche sin supervisión familiar”. Claro que la organización cuenta con un equipo multidisciplinario que se encarga de la seguridad y el bienestar de los participantes. La fiesta es un espacio autónomo que busca reproducir la vida adulta sin la intervención constante del entorno familiar. La Comunidad inclusiva artística comunica todas sus actividades a través de la cuenta de Instagram que lleva su mismo nombre, Las Ilusiones.

El denominador común de estas iniciativas es la creación de una sociabilidad real y sin filtros. Allí emergen vínculos profundos y un aprendizaje social que trasciende cualquier encuadre terapéutico. Los jóvenes se visten para la ocasión, eligen sus looks, ensayan coreografías, se organizan con amigos y esperan con ansiedad la fecha del próximo encuentro. Para muchos, estos boliches inclusivos representan la posibilidad, por primera vez, de habitar la noche como protagonistas, de bailar sin permisos especiales y de desplegar una identidad social que suele quedar diluida entre tratamientos, rutinas y miradas tuteladas.

La expansión de estas fiestas en Buenos Aires y el conurbano refleja un cambio cultural más amplio. Ya no se trata solo de brindar recreación, sino de reconocer derechos. El derecho a divertirse, a tener vida social, a enamorarse, a equivocarse, a vivir experiencias propias de la edad y a ocupar espacios que históricamente les fueron negados. En ese gesto simple y contundente reside el verdadero valor de las fiestas inclusivas, un fenómeno que crece al ritmo de sus protagonistas y que redefine, en cada pista de baile, la idea misma de inclusión.