Video: el villero con códigos que se peleó con un manco y usó un solo brazo

La escena ocurrió en Villa La Esperanza, un barrio de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, y el video no tardó en volverse viral. Dos hombres se estaban peleando en la vía pública cuando uno de ellos se dio cuenta de que su rival era manco. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos los que estaban mirando.

Frenó la pelea. Se sacó la campera. Metió su brazo hábil dentro de la camiseta, lo pegó contra el cuerpo y lo inmovilizó. Y recién entonces, con un solo brazo disponible igual que su contrincante, retomó el enfrentamiento.

Un solo brazo contra un solo brazo. Los golpes eran torpes y la técnica, accidentada, pero las condiciones eran las mismas para los dos. Una suerte de código tácito, negociado en silencio y en segundos, en medio de una pelea callejera en el conurbano bonaerense.

Los que estaban alrededor, que segundos antes pensaban en llamar a la policía, terminaron mirando la escena con una mezcla de asombro y respeto. Nadie intervino. Nadie necesitó hacerlo. Algunos lo bautizaron como un "pacto de honor de barrio": la idea de que hay reglas no escritas que se respetan incluso cuando nadie las exige.

El video, publicado el 6 de abril, se convirtió en tendencia en pocas horas. En los comentarios, el consenso fue unánime: ese hombre tiene más códigos que muchos.