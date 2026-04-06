Malena Pichot dijo que la "Propofest" estuvo inspirada en la serie "Viudas negras"

Malena Pichot, creadora y protagonista de Viudas Negras, reveló un dato hasta ahora desconocido sobre el origen de su serie: la trama original no era la que hoy se ve en pantalla, sino que giraba íntegramente alrededor del oscuro mundo de los anestesistas. Según la guionista, aquella primera versión se centraba en la historia de una profesional a la que le quitaban la matrícula tras ser descubierta robando drogas del hospital. "Me bajé de esa idea, pero era la historia de 'Fini'", confesó la humorista, trazando un paralelismo inevitable con la actualidad.

Aquel proyecto inicial —que exploraba el robo de insumos médicos para consumo personal— guarda una simetría inquietante con el escándalo de las "Propofest" que estalló en febrero de 2026. Lo que para Pichot era una premisa de ficción sobre profesionales de la salud desviando fármacos, terminó materializándose en una crónica policial real con el desmantelamiento de una red de médicos que sustraían propofol, fentanilo y ketamina de hospitales como el Rivadavia y el Italiano.

El caso de las "Propofest" saltó a los titulares tras la trágica muerte del residente Alejandro Zalazar y la posterior confesión de Delfina "Fini" Lanusse, quien admitió el consumo junto a su jefe. Aunque se trata de hechos independientes, la coincidencia temática es exacta: el abuso de confianza y el acceso privilegiado a drogas de alta potencia dentro del sistema sanitario.

Viudas Negras terminó evolucionando hacia una comedia negra sobre la amistad tóxica y el reencuentro de dos mujeres (encarnadas por la propia Pichot y Pilar Gamboa) que deben revivir su pasado como delincuentes. Sin embargo, el eco de aquel guion descartado sobre anestesistas resuena hoy con fuerza. Con su estilo mordaz, la guionista expuso cómo la vida real terminó validando una premisa que ella había imaginado mucho antes de que el "caso Fini" se convirtiera en el escándalo médico del año.