Polémica: en un colegio de Ramos Mejía simulan una ejecución para la entrega de buzos de egresados

La escena parece extraída de una ficción de terror, pero ocurrió en el patio de una escuela secundaria. En un contexto de extrema sensibilidad social por la violencia escolar, la Escuela Jean Piaget de Ramos Mejía se convirtió en el epicentro de un escándalo tras viralizarse las imágenes de la presentación de los buzos de la "Promo 2026". En el video, una alumna simula ejecutar a seis compañeros, quienes caen desplomados al suelo antes de iniciar una coreografía festiva.

El ritual, que busca simbolizar la "eliminación" de las camadas anteriores, no fue un hecho aislado. En el Colegio Ciudad Jardín “Gartenstadt Schule” de El Palomar, la puesta en escena fue incluso más explícita: alumnos encapuchados y portando réplicas de armas recorrieron las aulas para "secuestrar" a supuestos infiltrados, bajo una locución que instaba a una ejecución simulada de siete estudiantes.

Lo que las instituciones definen como una "actuación coordinada con las autoridades" ha despertado un repudio generalizado por su inoportuna coincidencia temporal. Las imágenes se difundieron apenas horas después de la tragedia en San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años desató una balacera que terminó con la vida de un adolescente.

Mientras que en el colegio de El Palomar optaron por borrar el video institucional ante la ola de críticas, en Ramos Mejía el silencio de los directivos alimenta el debate sobre los límites de los festejos estudiantiles. En un país que procesa el shock de un ataque armado real, la banalización de la violencia en ámbitos pedagógicos plantea un interrogante urgente sobre la supervisión escolar.