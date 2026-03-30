La extraña cirugía para reducir las clavículas del cuerpo femenino

Se llama reducción de clavícula, o shoulder width reduction, y aunque suena radical, existe y se practica: consiste en extirpar un segmento del hueso de la clavícula —la barra ósea que conecta el esternón con el hombro— para reducir el ancho de los hombros. El resultado es permanente y puede alcanzar una reducción de entre dos y tres centímetros por lado, lo que se traduce en un cambio visible en la silueta del torso superior.

La cirugía no es nueva ni exclusiva de un grupo particular. Se realiza tanto en mujeres cisgénero que buscan una silueta más estrecha como —y esto explica gran parte de su visibilidad— en mujeres trans, para quienes la anchura de los hombros suele ser uno de los rasgos físicos más difíciles de modificar con hormonas. A diferencia de los senos, la cintura o la distribución de grasa corporal, la estructura ósea no responde a la terapia hormonal. Por eso, para muchas personas en proceso de transición, esta cirugía representa un paso significativo hacia una imagen corporal más alineada con su identidad.

En ese contexto, el procedimiento forma parte de lo que se conoce como feminización corporal: un conjunto de intervenciones quirúrgicas —que puede incluir también remodelación de costillas, aumento de cadera o cirugías faciales— orientadas a modificar la estructura física. También existe la versión inversa: el alargamiento de clavícula, indicado para hombres trans que buscan hombros más anchos, aunque es aún más infrecuente.

La intervención se realiza bajo anestesia general y dura entre una y dos horas. El cirujano practica una pequeña incisión sobre la clavícula, reseca el fragmento óseo calculado, y fija los extremos restantes con placas y tornillos metálicos. Tras la operación, el paciente debe usar cabestrillo durante dos semanas, evitar el ejercicio por al menos seis y esperar hasta cuatro meses para ver los resultados definitivos.

No está exenta de riesgos. Al tratarse de un hueso central en la mecánica del hombro, una resección excesiva puede comprometer la movilidad del brazo. Por eso los especialistas establecen un límite conservador: no superar los 3,5 centímetros de extracción por lado. Más allá de ese umbral, los efectos sobre la función articular no están suficientemente estudiados. Los cirujanos capacitados para realizarla son escasos a nivel mundial, lo que la convierte en un procedimiento de nicho, técnicamente exigente y lejos de ser una práctica masiva.