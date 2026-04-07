Quién es Marcelo Porcel, el empresario procesado por el abuso de diez chicos

Marcelo Porcel tiene 51 años, cuatro hijos, una trayectoria empresaria en los rubros agropecuario e inmobiliario y un apellido con historia: es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, el primer sistema de tarjeta de crédito del país, creado en los años 60 por un grupo de comerciantes del barrio de Liniers. Ese linaje familiar le daba un perfil de hombre instalado en las capas altas de la sociedad porteña. Su vida transcurría entre sus negocios, su familia y el entorno del colegio Palermo Chico, una institución privada de prestigio del barrio que lleva el mismo nombre.

Porcel figura como presidente de Campazu S.A., una compañía agrícola y ganadera con más de veinte años de actividad. La empresa se dedica a la producción lechera bovina, cría e invernada de ganado, y cultivos de trigo, girasol, soja y maíz, con venta mayorista en consignación. En el sector inmobiliario, Porcel participó del desarrollo de OH! Design District, un proyecto de 150.000 metros cuadrados en Nordelta sobre la ruta 27, orientado a locales comerciales y espacios abiertos. Ese perfil empresario, combinado con su rol de padre de alumnos del Palermo Chico, le daba acceso natural al entorno escolar. Un acceso que, según la Justicia, usó de manera criminal.

Cómo se conoció el caso

La causa se originó a fines de 2025, cuando una denuncia generó alarma en la comunidad del colegio Palermo Chico. El imputado habría abusado de compañeros de sus propios hijos, menores de trece años, en situaciones en las que se encontraba en posición de guarda o supervisión. El caso escaló rápidamente: se pidió su detención en diciembre de 2025, luego su indagatoria, y en abril de 2026 la jueza interviniente dispuso su procesamiento. Porcel declaró en el marco de la investigación.

Las pruebas que lo comprometen

El peritaje del teléfono celular de Porcel fue determinante. Allí se encontraron fotografías de amigos de sus hijos desnudos, junto con mensajes que refuerzan la acusación. Según informó el abogado de las víctimas, algunas de esas imágenes habrían sido obtenidas a través de una cámara oculta instalada en el baño del acusado. Además, se determinó que Porcel producía y distribuía material de abuso sexual infantil. Esas evidencias llevaron a la magistrada a dictar el procesamiento con una calificación grave: abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de víctimas menores de trece años y por el aprovechamiento de la situación de guarda.

Diez víctimas

La jueza determinó que los hechos fueron reiterados y que hay al menos diez víctimas identificadas. Pese a la gravedad de los cargos —que incluyen abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de pornografía infantil—, Porcel no fue detenido. El auto de procesamiento establece que permanecerá en libertad, pero con restricciones concretas: tiene prohibición de salir del país, no puede acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, del colegio Palermo Chico ni del club GEBA, donde los chicos practican deportes. Además, se le embargaron bienes por 112 millones de pesos. La investigación continúa.