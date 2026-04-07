Wednesday 8 de April, 2026
SOCIEDAD | Ayer 17:08

Agostina Páez contó que se encontró con la mujer de Juan Darthés en Brasil

Al volver al país tras 75 días detenida en Río por injuria racial, la abogada reveló el inesperado cruce con la esposa del actor condenado por abusar de Thelma Fardin.

Agostina Páez | Foto:CEDOC
Agostina Páez | Foto:CEDOC

El 1° de abril, Agostina Páez pisó suelo argentino después de 75 días en Brasil, donde quedó imputada por injuria racial tras un video que la mostró insultando con gestos racistas a un camarero en un bar de Ipanema. La Justicia brasileña redujo la acusación a un solo hecho, lo que le permitió salir con una condena alternativa: servicios comunitarios y compensación económica a la víctima. "Se siente increíble volver", dijo al aterrizar. Días después se reunió con Patricia Bullrich.

La abogada de Thelma

Un detalle no pasó inadvertido: su defensora en Brasil fue Carla Junqueira, la misma abogada que representó a Thelma Fardin en el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual —causa que terminó con el actor condenado a seis años de prisión en ese país y que hoy reside en Brasil. El dato disparó la pregunta inevitable: ¿había algún vínculo entre Páez y Darthés?

Páez lo aclaró de inmediato. Ambos estaban alojados en Barra da Tijuca durante sus respectivos procesos, y una noche coincidieron en el mismo restaurante. No hubo contacto con el actor. Pero al salir del baño, la esposa de Darthés se le acercó y le dijo: "Hola, Agostina, te reconocí. Quería decirte que estamos orando por vos. Fuerza." Eso fue todo. Páez fue tajante: ninguna relación, ninguna comunicación con Darthés. Solo esa frase, breve e incómoda, que unió por azar dos causas judiciales argentinas en suelo brasileño.

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Sociedad"

