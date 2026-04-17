Lilia Lemoine dijo "renuncio a la banca" en medio de una pelea con el Gordo Dan

En el ecosistema digital de La Libertad Avanza, las lealtades son tan intensas como las traiciones. Lo que comenzó como una defensa cerrada de la gestión de Javier Milei terminó en un estallido público entre dos de los pilares del relato oficialista: la diputada Lilia Lemoine y el influyente streamer Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan". El saldo fue una frase que paralizó a la política por unos minutos: "Renuncio a la banca".

Contexto del conflicto

Todo se originó en la red social X, donde Lemoine mantenía un cruce con una usuaria descontenta con el rumbo del país. Ante las críticas, la legisladora sugirió a la seguidora que "entonces no lo sigas más", lo que provocó la intervención de Parisini para marcarle la cancha. La discusión no tardó en derivar en pases de factura personales sobre la fidelidad al proyecto libertario.

El intercambio en redes

La tensión escaló cuando Lemoine atacó directamente la lealtad del influencer diciéndole: "Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé". Parisini le respondió que él apoyó a todo el espacio cuando fue necesario y que ella "no tiene la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei". El streamer fue tajante sobre los límites de la diputada fuera del recinto: "No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el congreso. No pasarás".

Lejos de retroceder, Lemoine cuestionó la capacidad de su interlocutor preguntándole si era "tan boludo como Mengolini" o si compartir espacio con Rebord le había "nublado las ideas". La réplica de Parisini elevó el tono de la agresión personal al pedirle que, para tratar de boludo a alguien, debería tener "no tan solo 2 puntos más de IQ que fijap". En ese punto de la disputa, Lemoine lanzó la frase que se volvió viral: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós".

La aclaración de la diputada

Ante el revuelo generado y las consultas de la prensa, la legisladora aclaró que se trataba de una ironía dirigida a su oponente. "Ok, no entendió el sarcasmo pero entonces PREGUNTA A LA FUENTE. ESTÁ BIEN PREGUNTAR. ESTO ES DEBER DE TODO PERIODISTA", disparó Lemoine. En un cierre que mezcló la autocrítica con la chicana, reconoció que ella también tiene "problemas con el sarcasmo a veces", exponiendo una vez más la frágil convivencia entre la política parlamentaria y el universo de los influencers oficiales.