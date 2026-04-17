Quién es Esteban Mahiques, el nuevo jefe de asesores de su hermano ministro

El "clan Mahiques" ha sumado un nuevo casillero en el organigrama del Estado nacional. A través del Decreto 251/2026, el Gobierno oficializó la designación de Esteban Mahiques como el nuevo titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. Lo particular del nombramiento no es solo el cargo estratégico, sino quien firma su llegada: su propio hermano, el ministro Juan Bautista Mahiques.

Aunque la designación tiene carácter ad honorem —es decir, que no percibirá un sueldo por sus funciones—, el movimiento político es interpretado como un gesto de blindaje y confianza absoluta en la mesa chica de la cartera. Esteban no es un recién llegado a la gestión pública; cuenta con un recorrido previo que lo vincula directamente con el núcleo duro del macrismo. Durante la presidencia de Mauricio Macri, se desempeñó como jefe de Gabinete en la Secretaría de Derechos Humanos (bajo la conducción de Claudio Avruj) y también tuvo un paso por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dirigió el área de atención a víctimas.

La llegada de Esteban consolida la influencia de una de las familias más mencionadas en los pasillos de Comodoro Py. El apellido Mahiques resuena con fuerza en múltiples frentes de la estructura judicial argentina: desde su padre, Carlos "Coco" Mahiques —juez de la Cámara Federal de Casación Penal—, hasta sus hermanos fiscales, Agustín e Ignacio, conocidos por su rol en causas de alto impacto contra el kirchnerismo, como "Vialidad" y "Hotesur".

Con este nombramiento, el ministro Juan Bautista Mahiques, quien asumió la conducción del área tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, termina de delinear su equipo de mayor cercanía. En una gestión que apuesta por cambios profundos en el Código Procesal Penal y la cobertura de vacantes judiciales, el ministro elige a su hermano para que sea el guardián de su agenda política y jurídica, reafirmando que, en el universo de la familia judicial, el poder se gestiona mejor entre apellidos conocidos.