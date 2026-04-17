"Cadáver político": la dura definición sobre Adorni del intelectual preferido de Milei

La interna en el "universo libertario" ha escalado a niveles de toxicidad inéditos. Lo que comenzó como un cruce de interpretaciones terminó en una ejecución retórica pública: Nicolás Márquez, el escritor y biógrafo dilecto de Javier Milei, fulminó a Manuel Adorni con una sentencia que sacude las estanterías de la Casa Rosada. Para Márquez, el vocero presidencial es, en términos de poder y credibilidad, un "sujeto muerto" y un "cadáver político".

El detonante de la furia del intelectual —cuya influencia en el andamiaje ideológico del Presidente es indiscutible— radica en lo que él considera una conducta sistémica de falsedades por parte de Adorni. Márquez no solo lo tildó de "mentiroso", sino que redobló la apuesta al exigir su renuncia inmediata. Según el biógrafo, la permanencia del vocero en su cargo es insostenible tras haber "tergiversado" posiciones oficiales y haber faltado a la verdad en sus habituales conferencias de prensa.

El factor "pureza"

En el ecosistema de Milei, Márquez representa la guardia pretoriana de la batalla cultural. Por eso, que califique a Adorni como alguien "terminado" no es un exabrupto más; es una señal de que el ala más ortodoxa del movimiento le ha soltado la mano al comunicador oficial. Márquez fue tajante: "Políticamente es un sujeto muerto, está terminado", disparó en declaraciones que rápidamente se viralizaron, dejando al vocero en una posición de extrema vulnerabilidad ante el "jefe".

El conflicto deja al descubierto las grietas entre los funcionarios que deben gestionar la comunicación diaria del Estado y los intelectuales que custodian la "pureza" del relato mileísta. Mientras Adorni intenta surfear las crisis de gestión con su habitual tono monocorde, Márquez le factura una supuesta falta de honestidad intelectual que, a ojos del biógrafo, lo vuelve inutilizable para el proyecto libertario.

¿Final anunciado?

No es la primera vez que el entorno íntimo del Presidente cuestiona a los cuadros técnicos o políticos, pero la virulencia de Márquez marca un punto de no retorno. Al tratarlo de "mentiroso" y pedir su salida, el autor de El León pone al Presidente en una disyuntiva incómoda: respaldar a su principal escudo ante la prensa o escuchar al hombre que mejor ha interpretado su psiquis y su historia.

Por ahora, en los pasillos de Balcarce 50 reina el silencio, pero la etiqueta de "cadáver político" ya fue pegada en el despacho del vocero. Y en el mundo de Milei, cuando los guardianes de la fe señalan a un "infiel", el final suele ser solo cuestión de tiempo.