La encuesta que muestra que Patricia Bullrich tiene mejor imagen que Milei

El idilio de Javier Milei con las encuestas parece haber entrado en una fase de desgaste profundo. Según el último informe del consultor Jorge Giacobbe, el Presidente no solo sufrió una caída en su valoración positiva, sino que, por primera vez, su imagen negativa superó a la de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. En este escenario de retroceso oficialista, la gran ganadora interna es Patricia Bullrich, quien hoy ostenta mejores números que su jefe político.

El ranking del rechazo

Los datos del relevamiento nacional de Giacobbe & Asociados, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2026 sobre 1.007 casos, son lapidarios para el libertario. La imagen negativa de Milei se disparó al 63%, una cifra récord en su gestión que lo ubica por encima del rechazo que cosecha Cristina Kirchner (quien se mantiene en el 61%). El deterioro es sistémico: el mandatario cayó en el ranking de imagen positiva a nivel nacional, quedando relegado detrás de figuras de la oposición y de su propia ministra de Seguridad.

Bullrich, el refugio del oficialismo

En medio de la crisis de expectativas y el impacto del ajuste, Patricia Bullrich se consolida como la dirigente del Gobierno con mayor respaldo social. La ministra lidera la tabla de imagen positiva y supera a Milei en términos de aceptación popular. Mientras el Presidente retrocedió cerca de 13 puntos desde el inicio del año, Bullrich logra retener un núcleo de apoyo que la posiciona como la figura más competitiva del espacio oficialista.

Un escenario de paridad y pesimismo

El informe de Giacobbe también destaca un cambio en el humor social respecto al futuro económico. Por primera vez en la serie de la consultora, el pesimismo sobre el rumbo del país igualó al optimismo (45% para ambas opciones). Además, la identificación política con el Gobierno también sufrió mella: el porcentaje de "oficialistas" y "opositores" quedó empatado en un 41%, reflejando que la "luna de miel" ha terminado y que el capital político de la Casa Rosada hoy depende más de la figura de Bullrich que de la centralidad absoluta del mandatario.