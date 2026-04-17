Peronismo bochornoso: la inesperada reaparición de Amado Boudou

En el microclima del kirchnerismo duro, las figuras que el resto de la sociedad asocia con expedientes judiciales suelen ser recibidas como héroes de una resistencia mística. El pasado miércoles 15 de abril de 2026, Amado Boudou volvió a escena en la "Cena MAK", un evento mensual organizado por La Radio MAK, medio afín al Instituto Patria. Sentado frente a un micrófono, con el característico fondo naranja del medio y gesticulando con la energía de quien se siente en su salsa, el ex vicepresidente dejó en claro que la interna peronista sigue siendo una herida abierta y purulenta.

La traición del "volver mejores"

El núcleo de su intervención, que se viralizó rápidamente a través de cuentas militantes como la de la usuaria @ReLadyMary, fue un ataque directo a la gestión de Alberto Fernández. Boudou fue tajante al reinterpretar el eslogan que llevó al Frente de Todos al poder: para él, la frase “vamos a volver mejores” en realidad se refería a “volver sin nosotros”, es decir, sin el kirchnerismo puro y, fundamentalmente, sin Cristina Kirchner, a pesar de que ella ocupaba la vicepresidencia.

En su diagnóstico sobre la crisis del espacio, Boudou sostuvo que para reconstruir el movimiento y aspirar a gobernar para todos, primero es indispensable "hablarle a los propios". Según su visión, el intento de moderación y el diálogo con sectores ajenos fue una estrategia de "despolitización" que solo sirvió para repetir el "discurso dominante". Para el ex ministro de Economía, el daño interno provocado por las críticas hacia el ala dura fue sistémico y ahora es momento de cerrar filas en torno a la figura de la ex presidenta.

El refugio del lawfare

Lo que para un sector de la opinión pública resulta bochornoso —ver a un ex funcionario condenado impartiendo cátedra política—, para el núcleo duro es un acto de justicia poética. En los hilos de las redes sociales, sus seguidores lo calificaron de "crack", "patriota" y el "favorito después de la Jefa". En ese ecosistema, Boudou ya no es el hombre de las causas judiciales, sino el símbolo del "lawfare" al que "le negaron la presidencia" mediante la persecución.

La reaparición de Boudou no solo agita el avispero de las candidaturas internas, sino que expone la resistencia de un sector del peronismo a jubilar a sus figuras más polémicas. Mientras se debate si está "cooptado" por La Cámpora o si busca un rol propio, el ex vicepresidente se abraza a la épica de la resistencia. "Con lo que ha soportado de incómodo y de duro Cristina, esto es lo mínimo que podemos hacer", concluyó, reafirmando que, en el universo de la lealtad kirchnerista, los antecedentes pesan menos que las palabras de devoción hacia la conducción.