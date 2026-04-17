Adorni recuperó el picante en redes en medio del escándalo

En un contexto donde cualquier otro funcionario optaría por el perfil bajo y el asesoramiento legal en las sombras, Manuel Adorni decidió que la mejor defensa es un buen posteo. El jefe de Gabinete, que venía transitando semanas de turbulencia tras las denuncias y el ruido judicial que lo rodea, reapareció en la red social X para recuperar su versión más desafiante.

La ironía como escudo

Lejos de mostrarse afectado por el avance de las presentaciones en los tribunales, Adorni utilizó su cuenta oficial para desestimar las acusaciones con una fuerte dosis de sarcasmo. A través de mensajes que cerró con su ya patentado "Fin", el funcionario se burló de quienes impulsan las causas en su contra, calificando los movimientos judiciales como maniobras sin sustento que buscan desgastar su figura. Para el vocero, la "batalla judicial" no es más que otro capítulo de la resistencia de la "casta" ante el avance del modelo libertario.

El objetivo Kicillof

Sin embargo, el plato principal de su reaparición no fue la defensa propia, sino el ataque preventivo. Adorni apuntó sus dardos directamente contra Axel Kicillof, utilizando la gestión del gobernador bonaerense como el contrapunto ideal para desviar la atención del escándalo personal. Con posteos que cuestionan las prioridades presupuestarias de la Provincia, el vocero buscó desplazar el foco del debate: de sus problemas en Comodoro Py a la "ineficiencia" del principal referente opositor.

La estrategia comunicacional de la Casa Rosada frente a esta avanzada judicial parece clara: no explicar, sino contraatacar. En lugar de emitir comunicados técnicos o aclaraciones formales, el Gobierno apuesta a que su principal espada mediática mantenga el tono confrontativo en el barro digital. Con su regreso al ruedo de las ironías, Adorni confirma que, para el esquema de poder de Javier Milei, el silencio nunca es una opción, incluso cuando la justicia empieza a tocar la puerta.