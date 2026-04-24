Milei compartió una imagen con IA de la periodista Luciana Geuna esposada

En el marco de la denuncia penal contra dos periodistas de TN por filmar los pasillos de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei escaló su ofensiva contra la prensa y reposteó en X una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a la periodista Luciana Geuna esposada, vestida con el traje naranja típico de los presos del sistema penitenciario estadounidense y con la leyenda “espía y operadora” impresa sobre la prenda. La imagen fue creada y publicada originalmente por el usuario “Gian Ferreyra”, conocido en redes como “Gian del 56%”, quien la acompañó con el comentario “Se viene”.

El episodio fue la culminación de una catarata de mensajes que el jefe de Estado publicó en las últimas 48 horas contra Geuna y su colega Ignacio Salerno, también de TN, a quienes la Casa Militar denunció penalmente por haber filmado interiores y pasillos de la Casa de Gobierno. La grabación se difundió en el programa “¿Y mañana qué?”, que conduce Geuna, y fue realizada supuestamente con lentes inteligentes, sin autorización de las autoridades de seguridad.

En uno de sus mensajes, Milei utilizó mayúsculas para llamarlos “BASURAS REPUGNANTES” y agregó: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”. Antes había publicado otro tuit iniciado con su clásica sigla NOL$ALP (“No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas”) en el que advirtió que “ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis”.

La denuncia y el cierre de Casa Rosada

El escrito judicial presentado por Casa Militar invoca posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por obtención o revelación de secretos políticos o militares. El documento sostiene que la filmación “expuso a funcionarios a riesgos injustificados y pudo haber generado condiciones para revelar secretos de Estado vinculados a la rutina del Presidente y al funcionamiento del Poder Ejecutivo”.

La denuncia derivó además en una medida sin precedentes en la historia democrática argentina: el gobierno prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La orden, comunicada sin anuncio oficial, partió del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y alcanza a unos 60 trabajadores de prensa de distintos medios. Según fuentes oficiales, la suspensión de acreditaciones se mantendrá “hasta que se esclarezca el tema de los videos”. Cronistas que llegaron a Balcarce 50 se encontraron con personal de la Policía Federal y de Casa Militar portando una lista con sus nombres que les impidió el ingreso.

Referentes políticos de la oposición y organizaciones de libertad de prensa señalaron que ni durante la última dictadura cívico-militar se tomó una medida similar contra los periodistas acreditados en la sede del Ejecutivo.

El contexto: guerra con Clarín

La ofensiva contra Geuna y Salerno se encuadra en el conflicto abierto que Milei mantiene con el Grupo Clarín, propietario de TN. El enfrentamiento escaló a principios de 2025 cuando el gobierno nacional intentó frenar la compra de Telecom por parte de Telefónica, empresa en manos del grupo mediático, al argumentar un abuso de posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones. Desde entonces, Milei tiene como tuit fijado en su cuenta de X un extenso mensaje bajo el título “CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA”.