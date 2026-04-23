"Alhorni": el apodo que sus pares le pusieron Manuel Adorni

En los pasillos del Gobierno circula un apodo para Manuel Adorni: "Alhorni". El juego de palabras corre entre ministros en voz baja y dice todo sobre cómo ven la situación del jefe de Gabinete. Adorni está acorralado por causas judiciales vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, más una serie de vuelos que también cayeron bajo la lupa de la Justicia. El desgaste es tan visible que en el acto en Luján por el aniversario de la muerte del Papa Francisco, varios ministros evitaron aparecer en la foto con él. "Gente mala", se reían algunos en voz baja. Dentro del Gobierno, el desgaste de Adorni ya es un hecho consumado.

Javier Milei, sin embargo, lo defiende a rajatabla. "Si me sacan al jefe de Gabinete, después me sacan a mí", repitió el Presidente ante tres personas distintas en la semana previa a su viaje a Israel. Para Milei, quienes piden la salida de Adorni son los mismos que quieren sacarlo a él. Para fundamentarlo, cita frases de dirigentes peronistas como Miguel Ángel Pichetto, quien dijo: "Los peronistas tenemos que unirnos. Milei se cae."

El sostén más concreto, de todos modos, viene de Karina Milei. La secretaria General de la Presidencia le regaló al jefe de Gabinete innumerables fotos juntos, una señal para adentro y para afuera: Adorni llega al final del mandato. La única excepción sería que la Justicia lo procese. Mientras tanto, Karina cubre las funciones que él ya no puede ejercer. Se apoya en Diego Santilli para hablar con gobernadores del PRO, del radicalismo y del peronismo dialoguista, como Raúl Jalil o Osvaldo Jaldo. Y también en los primos Menem —Martín y "Lule"— para el armado político en el Congreso.

El caso abrió además la pulseada interna del mileísmo por la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora Pilar Ramírez, delegada política de Karina, no para de fustigar a Jorge Macri con la intención de conformar una fórmula porteña propia para la sucesión. En el PRO porteño prefieren no moverse demasiado: están convencidos de que el oficialismo los va a necesitar para sostener acuerdos electorales el año que viene, y que lo mejor es esperar sentados. Mientras tanto, en el entorno de la Hermanísima ya suenan nombres para encabezar esa fórmula propia, entre ellos el de la ministra Sandra Pettovello.