Periodistas en el barro: el picante cruce entre "El Gato" Sylvestre y Pablo Duggan

El pase radial entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan en Radio 10 volvió a poner en escena las tensiones internas dentro del periodismo político alineado con posiciones críticas al gobierno nacional, en un intercambio que escaló rápidamente de la diferencia editorial a un cruce personal en vivo al relizarse el pase radial entre ambos ciclos.

Todo comenzó cuando en el pase entre el programa "Todo es posible" y "Mañana Sylvestre", donde ambos conductores se pusieron a debatir sobre qué medidas habría que tomar para evitar las amenazas en las escuelas, un tema que se puso en el centro de la opinión pública luego de trascurrido en una escuela de Santa Fe. El hecho sucedió el 30 de marzo de 2026, cuando un alumno de 15 años ingresó armado a la Escuela Nº 40 "Mariano Moreno" en la localidad de San Cristóbal de dicha provincia y mató a un compañero de 13 años.

El hecho fue que, en los días posteriores, comenzaron a aparecer grafitis con amenazas en distintas escuelas del país en las que se advertía que un determinado día iba a pasar algo similar. Lo cierto es que Duggan y Sylvestre expresaron posturas diferentes respecto de la solución al problema y, con el transcurrir de los minutos, la situación se fue poniendo cada vez más tensa. "Bueno, entonces cerremos los colegios por dos meses para investigar uno por uno a todos los chicos", lanzó el conductor de "Todo es posible" dando a entender que la postura punitiva de su colega no tenía ningún sentido.

"Nadie dice que hay que cerrar el colegio por dos meses", aclaró el "Gato" Sylvestre. Pero Duggan insistió: "Si vos por cada una de esas cosas cerrás el colegio, vas a tener quinientos casos y la siguiente semana mil". Pero el colega le explicó que en la ciudad de Buenos Aires hay tres casos de amenazas que los están siguiendo. "¿Tres casos de qué?" preguntó Duggan. "De gente que amenazó", respondió su compañero. y avanzó: "Cuando se sepa públicamente, con nombre y apellido quiénes fueron lo que hicieron el chiste y se tipifique el delito, va a servir como ejemplo y vas a ver que como se terminan las amenazas, no lo hacen más".