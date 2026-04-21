Cargo en el Estado para la esposa de un economista alemán que "milita" a Milei

La narrativa contra la casta política vuelve a chocar de frente con las designaciones en el exterior. Esta vez, el foco está puesto en el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que oficializó mediante la Resolución 407/2024 el nombramiento de la española Eva María Carrasco Bañuelos en un puesto estratégico y altamente remunerado en Madrid.

La española no es una desconocida en el entramado de contactos internacionales del Presidente. Es la esposa de Philipp Bagus, el economista alemán de la escuela austríaca que se ha convertido en uno de los mayores promotores de Javier Milei en Europa. Bagus fue una pieza clave en la entrega del premio del Instituto Juan de Mariana al mandatario argentino y es autor del libro La era de Milei.

La flamante funcionaria desempeñará el cargo de Vicedirectora de Residencias y Actividades en el Colegio Mayor Argentino "Nuestra Señora de Luján", una institución que depende directamente del Estado argentino y funciona como residencia para estudiantes y graduados en la capital española.

Lo que despertó mayores críticas, además del vínculo personal, es la remuneración asignada. Carrasco Bañuelos percibirá un sueldo mensual de 7.000 euros, una cifra que, convertida al tipo de cambio actual, ronda los 10 millones de pesos.

Este nombramiento se suma a una serie de designaciones que generan ruido en la base electoral libertaria, ya que se trata de un puesto político en el extranjero para una ciudadana extranjera cuyo mayor mérito conocido es su cercanía al círculo de intelectuales que celebran el ajuste fiscal desde la comodidad del Viejo Continente. Mientras en Argentina se sostiene el mantra de que "no hay plata", en Madrid, los sueldos en euros parecen ser la excepción a la regla.