Quién es el tuitero libertario al que nombraron funcionario de Nucleoeléctrica Argentina

Ezequiel Acuña tiene 23 años, no terminó ninguna carrera universitaria y construyó su trayectoria sobre la militancia en redes a favor de Javier Milei. Ahora fue designado Subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que gestiona las centrales atómicas de Atucha I, Atucha II y Embalse, con un sueldo que supera los 13 millones de pesos mensuales.

Conocido en X como @elpasante, es cofundador de La Derecha Diario y fundador de Madero Group, presentado como un "pulpo mediático" financiado con fondos públicos. Terminó el secundario en 2020, empezó Ciencias Políticas, la abandonó y actualmente cursa Abogacía en la UADE. En su currículum se autodefine así: "En un mundo tan complejo e interconectado, a mi corta edad, logré adquirir los conocimientos y la capacitación suficiente para insertarme rápidamente en el mundo laboral".

Su vínculo con el Estado arrancó en diciembre de 2023, cuando entró como asesor de planta transitoria en la Cámara de Diputados —legajo 803893—, en el bloque del diputado de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Santiago Pauli. De ahí pasó a manejar las redes de Radio y Televisión Argentina (RTA), contratado por Eduardo González. Ese organismo ejecutó, desde fines de 2024, centenas de despidos en la TV Pública, Radio Nacional y Télam. Por ese cargo cobró más de diez millones y medio de pesos. El cargo en NA-SA lo triplica.

El nombramiento llegó en el peor momento para el sector nuclear. El ajuste del Gobierno discontinuó proyectos estratégicos como el reactor CAREM y el RA-10, y el área pierde físicos e ingenieros todos los días por los bajos salarios. En ese contexto, incorporar a un operador de redes sin ninguna experiencia técnica al frente de una subgerencia de una empresa que maneja centrales atómicas generó angustia y crispación en la comunidad científica.

La contradicción no es menor. Acuña solía denunciar en X a quienes cobraban "de la nuestra", señalando a funcionarios que vivían del Estado mientras criticaban el gasto público. Ahora cobra más de 13 millones mensuales de una empresa estatal a la que llegó sin idoneidad técnica. "El problema no es un nombre, es un modelo: cargos políticos en un área estratégica", escribió en X la legisladora Carolina Ayala. La pregunta que deja el caso es tan vieja como incómoda para el oficialismo: ¿la meritocracia es un principio de gestión o una bandera discursiva?