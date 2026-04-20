Milei durísimo contra un periodista de La Nación: "Aquí basura inmunda de nuevo mintiendo"

"Aquí basura inmunda de nuevo mintiendo. Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable", descargó Javier Milei en un tuit de su cuenta personal de X. El mandatario acompañó la publicación retuiteando al ministro de Economía Luis Caputo que se refirió a la nota de La Nación, escrita por el periodista Jorge Liotti, compartiendo un screenshot del articulo periodístico.

En redes sociales, el funcionario de la cartera económica destacó: "Falsísimo. Dije públicamente que se venían los mejores 18 meses en décadas. Se ve que este periodista ni siquiera se toma el tiempo de escuchar cuando hablo". En la publicación, Caputo compartió un fragmento de la bajada de la nota de Liotti en el que se informaba que se "pidió un acuerdo urgente con los gobernadores para reanimar la economía y generó ruido".

En la nota de La Nación, el especialista de la sección Política del diario aseguró: "Hace casi tres semanas se produjo la discusión interna más importante de los últimos tiempos en la cúpula del Gobierno. Ocurrió el lunes 30 de marzo en la reunión de la mesa política. Fue el día en el que Luis Caputo reconoció que había tomado todas las medidas posibles para reanimar la economía y que el menú de opciones técnicas dentro del plan que impulsa se había agotado. “Ya tiré toda la carne al asador”, fue la frase que sintetizó su repaso, que incluyó desde el ajuste fiscal y el torniquete monetario, hasta el acuerdo con el FMI y la ayuda de Estados Unidos. Fue una expresión de cierta impotencia que dejó preocupados a quienes lo escuchaban".

"En concreto, reclamó un acuerdo de gobernabilidad con al menos una decena de gobernadores. Su propuesta fue canjear un apoyo estructural en el Congreso para este año y el próximo, a cambio de un pacto político para no competirles en sus territorios en las elecciones provinciales. Una reedición del debate del año pasado. Es decir, condicionó la suerte del plan económico a una estrategia política", subrayó Liotti.

“Se vienen los mejores 18 meses”, fue el mensaje que Caputo sostuvo sobre la evolución de la economía en el corto y mediano plazo La declaración fue realizada durante una exposición, ante empresarios y referentes del sector financiero, el 5 de abril de 2024, durante su exposición en el Foro Llao Llao, realizado en San Carlos de Bariloche. Allí, el ministro defendió las medidas implementadas desde el inicio de la gestión y sostuvo que, tras una primera etapa de ajuste, comenzarán a verse resultados más contundentes.

Según explicó el funcionario, el proceso en marcha apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir la inflación y sentar las bases para una recuperación sostenida de la actividad. En ese contexto, enmarcó su afirmación sobre los “mejores 18 meses” como una proyección vinculada a la desaceleración de los precios y a una eventual mejora en los indicadores de crecimiento.

Por otro lado, la relación entre el presidente y el elenco de periodistas del diario La Nación ha estado marcada por una serie de cruces públicos, cuestionamientos y episodios de tensión desde antes de su llegada a la Casa Rosada y, con mayor intensidad, durante su gestión.

Uno de los casos más notorios tuvo como protagonista a Carlos Pagni. El 6 de mayo de 2024, en su programa “Odisea Argentina” por La Nación+, el columnista analizó el estilo de liderazgo presidencial y trazó comparaciones históricas que generaron una fuerte reacción del mandatario. Milei respondió desde sus redes sociales con críticas directas al periodista, a quien acusó de formar parte de una estructura mediática adversa a su gobierno.

Semanas más tarde, el 23 de junio del mismo año, el foco se trasladó a Joaquín Morales Solá, luego de una columna en la que el analista político abordó tensiones internas del oficialismo y cuestionó decisiones estratégicas del Ejecutivo. El mandatario volvió a responder con dureza en redes sociales, descalificando el análisis y señalando presuntos sesgos en la cobertura del diario. Otro episodio relevante involucró a Hugo Alconada Mon, tras la publicación de una investigación vinculada a movimientos financieros y decisiones del gobierno, el presidente cuestionó la veracidad del trabajo periodístico y sugirió la existencia de intencionalidad política.

La tensión también alcanzó a Florencia Donovan, quien el 10 de septiembre de 2024 firmó una nota sobre el impacto social del ajuste económico. Milei reaccionó públicamente señalando que el enfoque del artículo respondía a una visión “distorsionada” de la realidad y cuestionó el tratamiento informativo del medio. El cruce volvió a poner en discusión la relación entre el Gobierno y los medios críticos.

A estos episodios se suman reiteradas menciones del Presidente hacia el diario en su conjunto, al que ha acusado en distintas oportunidades de operar políticamente en su contra. Desde La Nación, en tanto, se han defendido los estándares editoriales y la independencia de sus periodistas, al tiempo que diversas entidades, como FOPEA, han advertido sobre el impacto de este tipo de confrontaciones en el clima para el ejercicio del periodismo.

Los cruces, que combinan cuestionamientos a coberturas específicas con descalificaciones personales, configuran un vínculo tenso y persistente entre el Jefe de Estado y algunos de los principales columnistas del medio, en un contexto más amplio de fricción entre el oficialismo y sectores de la prensa.

por R.N.