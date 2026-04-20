Encuesta: más del 60 por ciento votaría en contra de la reelección de Milei

Se dio a conocer este mes que el rechazo a una eventual reelección de Javier Milei alcanzó al 60,7% de los encuestados, mientras que apenas un 29,4% respaldaría al líder libertario para un segundo mandato, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Zuban-Córdoba. Mientras tanto, en paralelo, un estudio de la Universidad de San Andrés indicó que solo el 28% de los encuestados se declara satisfecho con la marcha del país.

Según los datos reflejados por los especialistas de opinión se refleja un visible deterioro en la base de apoyo oficialista. En los resultados de las encuestas más de un tercio de quienes se identificaban como simpatizantes de Milei aseguraron haber reducido o retirado su respaldo: el 47,7% lo atribuye a la situación económica, el 18,9% a promesas incumplidas y el 12,7% a percepciones de corrupción.

El estudio de Zuban-Córdoba se realizó entre el 1 y el 3 de abril sobre 2.200 casos, combinando un 30% de encuestas por mailing y un 70% telefónicas. Por su parte, el relevamiento de la Universidad de San Andrés se llevó a cabo entre el 2 y el 10 de abril, con una muestra de 1.007 personas encuestadas de manera online.

En cuanto al escenario político, el 48,2% se muestra dispuesto a acompañar una alianza opositora amplia para derrotar al oficialismo, frente a un 37,1% que rechaza esa posibilidad. En la misma línea, un 46,4% optaría por un espacio de centro con perfil moderado, mientras que cerca de un cuarto de los consultados se manifiesta en contra.

Pese al contexto, la figura de los outsiders no pierde atractivo: el 62,4% afirma que votaría en 2027 a un candidato nuevo sin vínculos con los partidos tradicionales. A su vez, el 60,3% considera que la oposición se encuentra desorganizada. El relevamiento de la Universidad de San Andrés también muestra un retroceso en la percepción general: la satisfacción con la situación del país cayó del 33% al 28% entre marzo y abril. En términos comparativos, la aprobación de Milei se ubica por encima de la que registraba Alberto Fernández en el mismo período de su gestión, pero por debajo de la de Mauricio Macri.

Por otro lado, actualmente, el 36% aprueba la gestión libertaria, frente a un 61% que la desaprueba. Incluso dentro de su electorado vinculado a la centroderecha aparecen señales de desgaste: la desaprobación alcanza el 42% entre quienes votaron a Milei y asciende al 49% entre los votantes de Patricia Bullrich.

Las mediciones indican que el malestar atraviesa todos los sectores socioeconómicos y etarios. En el segmento ABC1, el 63% se declara insatisfecho con la situación del país, cifra que se eleva al 70% en los estratos medios y bajos. Por edades, la insatisfacción no desciende del 60% en ningún grupo y llega al 69% entre los menores de 27 años, un segmento clave para el oficialismo. Incluso entre votantes oficialistas, el pesimismo gana terreno: el 27% cree que la situación empeorará, proporción que sube al 38% entre los simpatizantes de Bullrich.

Entre las principales preocupaciones, el 40% menciona la falta de trabajo, seguido por los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). La inflación reaparece como inquietud para el 20% de los encuestados, con una tendencia en alza desde diciembre de 2025. En perspectiva, el 56% considera que la situación empeoró respecto de un año atrás. Además, el 43% prevé un escenario aún más negativo dentro de un año, frente a un 26% que mantiene expectativas positivas. Un panorama inquietante para el gobierno nacional considerando que estas tendencias pueden incidir en el año electoral venidero.