Las fotos del departamento que Adorni puso en venta en La Plata

Manuel Adorni decidió desprenderse de uno de sus activos históricos en medio de la tormenta judicial que lo acecha. Se trata de un departamento de tres ambientes ubicado en el corazón de La Plata, más precisamente en la calle 48 entre 6 y 7, por el que pide la suma de 95.000 dólares. La propiedad, que el funcionario declaró como una herencia de sus padres recibida en 2016, salió al mercado a través de la firma Century 21.

El inmueble cuenta con una superficie de 98 metros cuadrados y se destaca por un balcón corrido que abarca todo el frente de la unidad. Según la descripción oficial, a pesar de tener casi 50 años de antigüedad, el departamento se encuentra en "excelente estado" y posee detalles de confort como un baño principal con hidromasaje, además de dos toilettes adicionales, uno de ellos equipado con ducha.

Esta movida inmobiliaria no es un trámite de rutina. Ocurre en simultáneo con la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lidera el juez Ariel Lijo, quien recientemente ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del vocero y su esposa. La urgencia por vender podría estar ligada a los compromisos financieros de Adorni: debe afrontar vencimientos por 270.000 dólares antes de noviembre, producto de préstamos privados que utilizó para adquirir otras propiedades.

Mientras la Justicia pone la lupa sobre su crecimiento patrimonial —que incluye un semipiso en Caballito, una casa en Exaltación de la Cruz y otra unidad en Parque Chacabuco—, el portavoz nacional intenta reordenar sus cuentas. Las fotos de su refugio platense, hoy publicadas en portales inmobiliarios, son el reflejo de un funcionario que necesita hacer caja para responder tanto a sus acreedoras como a los requerimientos de los tribunales de Comodoro Py.

Crédito de las fotos: Century 21 (Inmobiliaria)