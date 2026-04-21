Dramática estadística sobre los personas que viven en la calle: el 60% empezó con Milei

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, difundió los resultados del primer relevamiento nacional de personas en situación de calle, un operativo inédito realizado en 19 jurisdicciones que identificó un total de 9.421 personas en esa condición, según datos oficiales. Los resultados evidenciaron que casi el 60% de las personas en situación de calle relevadas en 18 provincias y la Ciudad de Buenos Aires quedó en esa situación en los últimos 2 años.

De acuerdo con el informe, el 83% de las personas relevadas son varones y el 17% mujeres, mientras que el 92% corresponde a mayores de 18 años y un 6% a menores de edad. En términos de documentación, la cartera gubernamental indicó que “el 91% tiene Documento Nacional de Identidad (DNI)”, y subrayó que el 84% de las personas aceptó responder el cuestionario aplicado durante el operativo.

El relevamiento también aporta datos sobre la trayectoria en la calle: el 32% lleva más de dos años en esa situación, mientras que el 59% se encuentra desde hace dos años o menos, lo que el propio ministerio sintetizó como una evidencia de la reciente intensificación del fenómeno. En cuanto a condiciones socioeconómicas, el 53% realiza alguna actividad laboral —principalmente informal—, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% ingresos previsionales. Sobre el perfil educativo, se informó que el 52% completó la primaria pero no terminó la secundaria.

En un comunicado citado por fuentes periodísticas, la cartera señaló que “los datos demuestran la complejidad de esta problemática”, destacando que muchas personas cuentan con documentación, ingresos parciales o vínculos laborales, aunque atravesadas por “trayectorias prolongadas de exclusión” y situaciones de vulnerabilidad.

El operativo se realizó en simultáneo en calles, plazas y dispositivos de alojamiento, mediante una metodología mixta de observación y entrevistas, apoyada en una plataforma digital específica. Sin embargo, cinco provincias —entre ellas la de Buenos Aires— no participaron, lo que limita el alcance federal del relevamiento.

Por otro lado, la comparación con mediciones previas muestra fuertes divergencias. Según el Censo Nacional 2022, en Argentina había 5.705 personas en situación de calle, una cifra significativamente menor que la reportada en este nuevo relevamiento, diferencia atribuida a cambios metodológicos y posible evolución del fenómeno. Al mismo tiempo, relevamientos alternativos cuestionan la magnitud oficial: el Tercer Censo Popular realizado en 2025 registró 11.892 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires, casi 2.500 más que el total nacional informado por el ministerio.

Dentro de estadísticas oficiales locales se observan contrastes que dieron a conocer varios medios, el gobierno porteño contabilizó 5.176 personas en situación de calle en 2025, lo que implica que un único distrito concentra más de la mitad del total nacional reportado por la cartera de Pettovello. Estas diferencias alimentan cuestionamientos sobre la cobertura territorial y la metodología del relevamiento nacional, al tiempo que ponen en evidencia la dificultad histórica para medir con precisión un fenómeno atravesado por dinámicas de alta movilidad y subregistro.

En este contexto, el primer relevamiento nacional constituye, según el Gobierno, “un diagnóstico integral, federal y actualizado”, aunque su lectura comparada con series previas y censos alternativos revela tensiones entre distintas formas de cuantificar una problemática social cuya magnitud continúa siendo objeto de debate público.