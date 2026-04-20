Sol Pérez arrepentida: le bajó el tono a su vieja pelea con Milei

Lejos de la confrontación mediática que la caracterizó en sus inicios, la actual panelista y abogada atraviesa una etapa de introspección y madurez. En una reciente seguidilla de intervenciones televisivas, Pérez revisitó uno de los episodios más tensos de su carrera: su violento cruce con el actual mandatario, Javier Milei, ocurrido años atrás en un set de televisión.

En aquel entonces, la discusión terminó en un escándalo nacional, con Sol abandonando el estudio entre lágrimas tras ser calificada de "ignorante". Hoy, con el diario del lunes y un perfil mucho más analítico, la "ex chica del clima" elige el camino de la diplomacia, aunque sin ceder en sus convicciones ideológicas.

El valor del Estado

En sus últimas declaraciones, Sol Pérez fue tajante al defender el rol del sector público, marcando una distancia conceptual con el discurso libertario, pero cuidando las formas. “Yo sé lo que cuesta ganarse la plata”, subrayó, haciendo énfasis en su propia historia de esfuerzo personal. Sin embargo, aclaró que esa cultura del trabajo no es incompatible con un Estado presente que garantice oportunidades.

Pérez recordó aquel cruce con Milei no desde el rencor, sino como un aprendizaje sobre los límites del respeto en el debate público. Si bien ratificó su postura en defensa de las instituciones y la asistencia estatal para los sectores vulnerables, evitó reavivar la llama de la discordia personal con el Presidente, optando por un discurso más conciliador y menos reactivo.

En la intersección entre el espectáculo y la política, Sol Pérez demuestra que se puede evolucionar sin olvidar las raíces, pero entendiendo que, a veces, bajar el tono es la mejor estrategia para ser escuchada.