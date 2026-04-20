Victoria Villarruel criticó la guerra de Trump (y Milei) en Medio Oriente

"Mi nota en el diario La Nación, a días del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco", fue el mensaje cifrado que Victoria Villarruel publicó en su cuenta personal de X. En sus redes sociales, la vicepresidenta compartió un articulo escrito por ella misma que recuerda al pontifice argentino, a un de su fallecimiento, y cuestiona los conflictos bélicos en el que Estados Unidos e Israel se encuentran involucrados.

La nota publicada por el diario matutino y escrito por la presidenta del Senado es un tiro por elevación a la gestión internacional que lleva a cabo Donald Trump y que el presidente Javier Milei respalda. "Francisco fue un visionario que alertó sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo: la necesidad del cuidado de la creación frente a la crisis ecológica y social, la globalización de la indiferencia, el consumismo exacerbado y la hiperinflación del individualismo. Convocó con entusiasmo a los jóvenes a que se comprometan por un mundo mejor y a que sean mensajeros de alegría y esperanza", destacó.

"Ante el aumento de los conflictos y la violencia en el escenario internacional, Francisco, en línea con sus antecesores, fue un promotor incansable de la paz mundial, definiéndola como un don divino y una tarea 'artesanal' que requiere diálogo, reconciliación y fraternidad. En la encíclica Fratelli Tutti nos advirtió sobre la facilidad con la que se puede recurrir a la guerra bajo todo tipo de justificaciones", señaló la vicepresidenta y subrayó: "Pero que, frente al poder de destrucción masiva de las armas, ya no podemos pensar en la guerra como una solución definitiva, dado que los riesgos de infligir muerte y sufrimiento a miles de inocentes siempre superarán la utilidad hipotética que se le atribuye. Por ello, concluía que actualmente es muy difícil sostener los criterios racionales de siglos pasados para hablar de una guerra justa”.

Citando al Papa Leon XIV , la compañera de formula de Javier Milei, segunda en la sucesión de mando, cerró el mensaje con las siguientes palabras: "Su voz, representa hoy un llamado exigente a la dignidad humana y a la responsabilidad, que debería ser escuchada con atención por todos los dirigentes políticos, muy especialmente por aquellos que abrazamos la fe católica. Para finalizar, quiero citar al Papa León XIV en su discurso en la vigilia de oración por la paz del pasado 11 de abril para que nos hagamos eco de su llamado: “La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia”.

Mientras tanto, en un escenario de máxima tensión geopolítica en Medio Oriente, el presidente inició este domingo su tercera visita oficial a Israel, consolidando un eje estratégico y religioso que lo sitúa como el aliado más ferviente de la administración de Benjamin Netanyahu en la región. La gira, que se extenderá hasta el miércoles 22 de abril, comenzó con un fuerte componente simbólico en Jerusalén, donde el mandatario visitó el Muro de los Lamentos poco después de aterrizar para orar y reafirmar su conexión espiritual con el judaísmo.

La agenda política alcanzó su punto más alto con una reunión bilateral con el primer ministro israeli, en la que Milei ratificó su respaldo total a las iniciativas de defensa frente a la amenaza de Irán y el Líbano, en el marco de un frágil alto el fuego. Entre los anuncios más destacados de esta cumbre figura la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv, además de la firma de acuerdos en materia de tecnología, innovación y seguridad. El mandatario también tiene previsto participar en la emblemática ceremonia de encendido de antorchas en el Monte Herzl por el 78.º Día de la Independencia de Israel y recibirá un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan.

Simultáneamente, la escena global se vio sacudida por un choque frontal entre Donald Trump y el Papa León XIV. El mandatario estadounidense arremetió contra el Pontífice luego de que este, en sus recientes homilías y mensajes de paz, condenara la escalada bélica y las políticas armamentistas. Trump calificó al Papa de ser "terrible para la política exterior" y de mostrar una postura "débil ante la delincuencia".

En declaraciones textuales que han generado indignación en la Santa Sede, Trump afirmó que el mensaje de León XIV es "inapropiado" y que su insistencia en el diálogo ante conflictos como el de Irán demuestra una falta de comprensión de la realidad geopolítica, sentenciando que "la debilidad solo invita a más agresión". Por su parte, el Papa respondió desde su gira por África que no teme a las críticas y que continuará proclamando que "bienaventurados los pacificadores", reafirmando que su misión es el Evangelio y no la política partidaria.