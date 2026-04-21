Encuesta: Milei está entre los presidente con peor imagen de Latinoamérica

El ranking de imagen presidencial de América Latina correspondiente a abril de 2026, elaborado por la consultora CB Global Data, traza un mapa regional marcado por fuertes asimetrías en la valoración de los mandatarios y una dinámica de cambios mensuales pronunciados. El estudio se realizó entre el 13 y el 18 de abril sobre más de 40.000 casos en 18 países, con muestras nacionales representativas —en Argentina, por ejemplo, 2.567 encuestados y un margen de error cercano al 1,9%—, lo que permite comparar de manera homogénea los niveles de aprobación y rechazo de cada jefe de Estado.

En la cima del ranking se ubica el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 70,1% de imagen positiva, seguido muy de cerca por la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, con 69,8%. Completa el podio el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con 59,5%, consolidando un bloque de líderes con altos niveles de respaldo ciudadano. En un segundo escalón aparecen dirigentes con niveles intermedios de aprobación, entre ellos el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con 48,4%, el colombiano Gustavo Petro, con 38,2%, y el guatemalteco Bernardo Arévalo, con 37,3%, quienes configuran una franja media caracterizada por valoraciones más equilibradas entre apoyo y rechazo.

El tramo inferior del ranking concentra a los mandatarios con mayores niveles de desaprobación. Allí se ubican el ecuatoriano Daniel Noboa (35,7%), el panameño José Raúl Mulino (34,1%) y la venezolana Delcy Rodríguez (27,5%), mientras que el último lugar corresponde al peruano José María Balcázar, con apenas 17,9% de imagen positiva.

En este contexto regional, el presidente argentino Javier Milei aparece en el puesto 14 sobre 18 mandatarios, con una imagen positiva del 36,2% y una negativa del 59,7%, lo que lo ubica dentro del grupo de los seis jefes de Estado peor valorados del continente. La medición refleja además una caída mensual significativa: en marzo registraba 42,3% de aprobación, lo que implica un descenso de 6,1 puntos porcentuales en apenas un mes, el retroceso más pronunciado entre los líderes evaluados.

El informe detalla que dentro de la imagen negativa de Milei predomina la calificación “muy mala”, con 46,3%, mientras que solo el 28% lo evalúa como “muy bueno”, evidenciando un patrón de fuerte polarización.La distancia con los líderes regionales resulta significativa: más de 30 puntos separan al mandatario argentino de Bukele, lo que ilustra la brecha entre los niveles de aprobación en la región.

La evolución reciente refuerza esta tendencia descendente. En febrero, Milei se ubicaba en posiciones medias del ranking y en marzo había caído al undécimo lugar, tras perder 4,5 puntos de imagen positiva, proceso que se profundiza en la medición de abril. En contraste, otros mandatarios muestran mayor estabilidad o incluso mejoras, lo que contribuye a ampliar la distancia relativa dentro del ranking.

El relevamiento de CB Global Data confirma así un escenario regional heterogéneo, con liderazgos fuertemente consolidados en algunos países y un deterioro marcado en otros. En ese esquema, la ubicación de Milei en la parte baja de la tabla no solo refleja una caída coyuntural, sino también una tendencia sostenida en los últimos meses, en línea con otros estudios de opinión que registran un aumento del rechazo y una creciente volatilidad en la percepción pública de su gestión.