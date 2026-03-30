Feinmann pide echar a un "profesor kuka" del Colegio Nacional de Buenos Aires

El Colegio Nacional de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la escena pública tras la viralización de un video en redes sociales en el que un docente, identificado como Walter Escobar, increpa y amenaza a un grupo de alumnos a la salida del establecimiento, en un episodio que generó fuerte repercusión política y educativa.

Escobar se desempeña como docente en la institución —dependiente de la Universidad de Buenos Aires— y, según las imágenes difundidas, protagonizó una discusión con estudiantes secundarios que realizaban una actividad política en las inmediaciones del colegio. El intercambio rápidamente escaló en tono y derivó en expresiones intimidatorias por parte del profesor hacia uno de los jóvenes, menor de edad.

En el registro audiovisual, que se difundió masivamente, se lo escucha decir: “Cuando llegues a ser adulto, te voy a bajar todos los dientes”, y ante la consulta del estudiante sobre si se trataba de una amenaza, respondió: “No te voy a amenazar porque sos menor”. El episodio ocurrió en la vía pública, en las inmediaciones de la histórica institución educativa.

La discusión tuvo un trasfondo político y fue escalando hasta convertirse en un cruce verbal agresivo. En otro tramo del hecho, el docente también lanzó: “Andá a llamar a la policía, pelotudo”, antes de retirarse del lugar. En otra secuencia del mismo episodio, se lo escucha advertir: “Si sale la nueva ley, el 2 de abril te espero acá”, en lo que fue interpretado como una escalada del conflicto verbal.

La difusión del video provocó un inmediato repudio en redes sociales y en ámbitos educativos, donde se cuestionó especialmente el rol de Escobar como docente frente a estudiantes secundarios. La gravedad del hecho radica no solo en el contenido de las amenazas, sino en el vínculo pedagógico y de autoridad que lo une con los alumnos involucrados.

Sobre el hecho, Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, afirmó: "Según me informan las autoridades de la UBA, de quién depende el Colegio Nacional de Buenos Aires, el agresor será sometido a sumario y separado preventivamente. Vamos a estar siguiendo estos temas muy de cerca de acuerdo a las instrucciones de la Ministro Sandra Pettovello". En redes sociales, el periodista Eduardo Feinmann afirmó: "Muy grave. Debería ser echado del colegio" y compartiendo el tuit de Alvarez sumó: "Tiene que estar afuera".

Desde las autoridades del colegio no hubo, en un primer momento, un comunicado público extenso, pero trascendió que el caso fue tomado con preocupación institucional y se iniciaron actuaciones internas para evaluar lo ocurrido y determinar eventuales sanciones. Fuentes vinculadas a la institución señalaron que se analizará la conducta del docente en el marco de las normas de convivencia y del estatuto docente, en línea con la gravedad que implica un episodio de estas características en el ámbito educativo.

El caso abrió además un debate más amplio sobre el tratamiento de las diferencias políticas en espacios educativos y el uso de la violencia verbal en contextos donde intervienen menores. Mientras continúan las repercusiones, el episodio se consolidó como uno de los hechos recientes más resonantes en el ámbito universitario en una semana de protestas y reclamos arancelarios, por parte de los docentes de instituciones de este tipo en todo el país.