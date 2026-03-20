Murió Chuck Norris: sus mejores películas para revisitarlo

A los 86 años falleció Chuck Norris. La triste noticia sobre el legendario actor de acción fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que señalaron que se trató de una partida repentina y en paz, rodeado de sus seres queridos en Hawái. Aunque no se difundieron detalles precisos sobre la causa, distintas fuentes coinciden en que había sido hospitalizado poco antes por una emergencia médica, lo que permite inferir que su deceso estuvo vinculado a un episodio de salud súbito.

Nacido como Carlos Ray Norris el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma, su origen fue humilde, marcado por una infancia atravesada por dificultades económicas y familiares. Antes de convertirse en toda una estrella del séptimo arte, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde comenzó a interesarse por las artes marciales, disciplina que luego definiría toda su carrera y su identidad pública.

Su ingreso al mundo del espectáculo fue tardío en comparación con otros actores, ya que primero alcanzó notoriedad como campeón de karate, llegando a obtener múltiples títulos en la década de 1960. Su prestigio en ese ámbito lo llevó a Hollywood, donde comenzó con pequeños papeles a fines de esa década hasta consolidarse como figura del cine de acción. Ese fue el punto decisivo en su carrera, cuando conoció a Bruce Lee, con quien protagonizó una recordada pelea en la película The Way of the Dragon. La escena de la pelea final entre los dos actores es considerada icónica en el cine de acción y catapultó a Norris a la fama internacional , posicionándolo como uno de los nuevos rostros de la pantalla grande.

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Durante las décadas siguientes, el intérprete se convirtió en un símbolo del cine de acción de bajo presupuesto pero de alto impacto comercial, con una imagen basada en la dureza, el patriotismo y la justicia directa. Su estilo, muchas veces criticado por su simpleza narrativa, encontró un público fiel en la generación de consumo de VHS y sus films pertenecían a un segmento apreciado en todo videoclub, lo que lo transformó en una figura central del género.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra "Desaparecido en acción", donde interpretaba al coronel James Braddok que regresa a Vietnam para rescatar prisioneros de guerra. Se cuenta que durante el rodaje insistió en realizar muchas de sus propias escenas de riesgo, lo que reforzó su reputación de autenticidad física en pantalla. En la cinta, el actor sintetizó varios de los rasgos que definirían su carrera: disciplina, fuerza física, moral inquebrantable y un fuerte sentido patriótico. Además, el film conectó con un público que todavía procesaba las consecuencias de la guerra de Vietnam, ofreciendo una fantasía de reparación en la que un solo hombre podía revertir el fracaso colectivo.

El éxito comercial de Desaparecido en acción impulsó rápidamente la creación de una saga convirtiéndola en una épica trilogía. Así nacieron secuelas que expandieron su historia, profundizando su pasado como prisionero de guerra y multiplicando sus misiones de rescate. La estructura narrativa —misiones peligrosas, enemigos claros y resolución contundente— resultaba fácilmente replicable, lo que favoreció la continuidad de la franquicia. Además, el bajo costo de producción en comparación con su alto rendimiento en taquilla convirtió a los largometrajes en un negocio rentable, afianzando tanto la carrera de Norris como el modelo de películas de acción seriadas centradas en un héroe solitario.

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Otra película destacada fue Lobo solitario. Una anécdota frecuente del set relata que varias escenas de pelea fueron coreografiadas por el propio Norris para dar mayor realismo a los combates. La rivalidad en la cinta se construye a partir del enfrentamiento entre dos figuras opuestas: por un lado, el ranger texano J.J. McQuade, interpretado por Chuck Norris, y por el otro, el sofisticado y letal villano interpretado por David Carradine, que encarna a un traficante de armas con habilidades marciales comparables a las del propio protagonista. A diferencia de otros antagonistas más unidimensionales en la filmografía de Norris, el personaje de Carradine aporta una dimensión distinta: es frío, calculador, elegante y tan peligroso en combate cuerpo a cuerpo como McQuade, lo que eleva la tensión dramática del film.

La rivalidad no es solo física, sino también simbólica. McQuade representa la ley, el orden y una moral directa, casi instintiva, mientras que el personaje de Carradine encarna el caos sofisticado y el crimen organizado con un aire casi filosófico. Esta dualidad se potencia en las escenas de enfrentamiento, especialmente en el duelo final, donde ambos personajes se miden en igualdad de condiciones, algo poco habitual en las películas de Norris, donde solía dominar claramente a sus oponentes. Esa paridad, sumada al carisma de Carradine —conocido por su formación en artes marciales y su icónico papel en “Kung Fu”— convirtió a esta rivalidad en una de las más recordadas del cine de acción de los años 80 y fue la semilla del personaje de Bill en la saga Kill Bill de Quentin Tarantino.

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En "Invasión USA", Norris asumió el rol de un exagente que combate una invasión terrorista en territorio estadounidense. La película, cargada de acción y patriotismo, se filmó en medio de un fuerte clima político en los años 80, lo que contribuyó a su tono ideológico. Una de las anécdotas más comentadas es que muchas de las escenas de destrucción —explosiones, tiroteos y ataques en zonas urbanas— se filmaron reutilizando locaciones reales sin grandes intervenciones, lo que reducía costos de escenografía. En algunos casos, se emplearon edificios destinados a demolición para rodar secuencias de acción, aprovechando estructuras ya condenadas para evitar gastos adicionales en efectos especiales complejos.

El impacto de Fuerza Delta en la carrera de Chuck Norris fue mucho más significativo porque reforzó su perfil como héroe de acción ligado a conflictos internacionales y al combate contra el terrorismo, un tema muy presente en el cine estadounidense de finales de los 80 y comienzos de los 90. En esta película interpretó al mayor Scott McCoy, un comando de élite inspirado en fuerzas especiales reales, lo que le permitió consolidar una imagen más profesionalizada dentro del género, menos improvisada que otros personajes suyos. Además, el film contó con la participación de Lee Marvin, lo que le dio mayor peso dentro de la industria. El éxito comercial de la película, especialmente en el circuito internacional y en el mercado de video, confirmó que Norris podía sostener producciones con un tono más militar y global, ampliando su alcance más allá del típico “héroe solitario”.Durante el rodaje, el actor mantuvo contacto con asesores militares reales para dotar de mayor verosimilitud a su personaje.

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La franquicia tuvo dos entregas: la original de 1986 y su secuela, Fuerza Delta 2, donde la estrella hollywoodense retomó su papel en una historia centrada en el narcotráfico. Aunque esta segunda parte no alcanzó el mismo nivel de impacto que la primera, ayudó a mantener vigente al personaje. Ya en los años 90, la saga y el propio Norris comenzaron a perder protagonismo en el cine frente a nuevas figuras del género y producciones con mayores presupuestos, pero lograron reposicionarse en el mercado del video hogareño y la televisión. Este proceso coincidió con su transición hacia la pantalla chica con Walker, Texas Ranger, donde encontró una nueva etapa de popularidad sostenida, adaptándose a los cambios del público y del negocio audiovisual. En Argentina, sus episodios fueron transmitidos a la tarde por canal 13.

Una curiosidad es que Norris fue protagonista de dibujos animados y líneas de muñecos de acción, similar a lo que Sylvester Stallone desarrolló con la figura de Rambo, lo que consolidó su llegada al público infantil. Series animadas como “Chuck Norris: Karate Kommandos” y figuras coleccionables ayudaron a expandir su marca más allá del cine. Aunque las temporadas animadas fueron muy breves en la pantalla chica, los muñecos tuvieron un destacado éxito, incluso llegando al país.

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En los últimos tiempos, dentro de la cultura popular, su figura alcanzó una nueva dimensión gracias a los memes conocidos como “Chuck Norris Facts”, bromas que exageraban su fuerza y virilidad hasta lo absurdo. Frases como que “no hace flexiones, empuja el mundo hacia abajo” lo convirtieron en un fenómeno de internet que él mismo supo aceptar con humor. Esa permanencia como celebridad masculina y de notable hombría trascendió el cine con apariciones especiales como su reconocido cameo en The Expendables 2, donde compartió pantalla con otras estrellas del género como Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y el mismo Stallone. Por supuesto, también en participaciones en publicidades y productos derivados que explotaban su imagen de invencibilidad.

Finalmente, su legado se inscribe en el desarrollo del cine de acción de bajo presupuesto, donde logró convertir limitaciones económicas en un estilo propio basado en la fisicidad, la simplicidad narrativa y el carisma. Con su muerte, se cierra una etapa de un tipo de héroe directo y sin ambigüedades que marcó a generaciones enteras de espectadores en todo el mundo. Una imagen que sera recordada con una sonrisa por varias generaciones, en la que la valentía y la virilidad formaban parte de ese cuento de hadas que fue el Hollywood de los hombres duros.