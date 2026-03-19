Pachu Peña se rió de los bots de Marcelo Tinelli en el streaming

En ¿Y qué?, el flamante ciclo streaming conducido por Guille Aquino para Vorterix, se entrevistó a Pachu Peña. En la conversación, la humorista Anacleta y el cómico rosarino recordaron el programa que formaban parte en la plataforma Carnaval y la cantidad de audiencia que las métricas daban a conocer durante la transmisión del segmento conducido por Marcelo Tinelli. "En un momento había 85.000 personas", afirmó Peña, a lo que su ex colaboradora acotó: "En un momento nos vieron 175.000". De inmediato, ante el recuerdo de Carnaval Stream y las cifras mencionadas , los dos animadores se rieron.

La incursión de Tinelli en el streaming se presentó como una apuesta ambiciosa por trasladar su histórico estilo televisivo al ecosistema digital, pero terminó marcada por una rápida discontinuidad, sumado a cuestionamientos sobre su rendimiento y versiones insistentes acerca de una posible manipulación de las métricas de audiencia. El ciclo, emitido en horario nocturno fue concebido como un especial diario con impronta festiva, entrevistas, humor y actualidad, buscando capitalizar el alto consumo de este tipo de contenido. Sin embargo, problemas personales del conductor, vinculados a deudas y peleas familiares, dieron con la finalización del ciclo.

La propuesta reunió a un grupo heterogéneo de figuras del espectáculo, entre ellas Luciano El Tirri, primo y colaborador habitual de Tinelli; Pachu Peña, Anacleta, Fede Bal, Cande Tinelli y Mica Tinelli, entre otros participantes ligados tanto a la productora como a la escena mediática reciente. La integración del panel respondía a una lógica de cercanía personal y afinidad con el conductor más que a una estructura tradicional de programa, lo que fue señalado por algunos analistas como una debilidad en la construcción del formato.

Desde su lanzamiento, el envío difundió cifras de visualizaciones elevadas en sus primeras emisiones, lo que generó sorpresa en el sector, teniendo en cuenta la fuerte competencia dentro del streaming argentino. Sin embargo, rápidamente comenzaron a surgir cuestionamientos sobre la consistencia de esos números. Portales como La Nación y Infobae recogieron el debate instalado en redes, donde usuarios y analistas digitales advertían discrepancias entre la cantidad de visualizaciones y el nivel real de interacción —comentarios, participación en vivo y repercusión orgánica—, un indicador clave en este tipo de plataformas.

Las sospechas escalaron cuando en programas de espectáculos se mencionó directamente la posibilidad de que se hubieran utilizado mecanismos para inflar artificialmente las métricas. En ese sentido, en ciclos televisivos y radiales conducidos por figuras como Jorge Rial y Ángel de Brito se aludió a versiones del mercado que hablaban de contratación de bots o servicios pagos para incrementar visualizaciones, una práctica que, si bien extendida a nivel global en el ecosistema digital, resulta difícil de comprobar de manera concluyente en casos particulares.

Algunos especialistas en medios digitales citados por portales señalaron que los picos de audiencia registrados por el programa no se correspondían con el comportamiento habitual de streams de características similares, lo que alimentó aún más las dudas. En paralelo, cuentas dedicadas al análisis de métricas en redes sociales difundieron informes donde se advertían patrones compatibles con tráfico no orgánico, como incrementos abruptos de visualizaciones sin correlato en la participación del público.

Aunque no hubo confirmación oficial ni pruebas concluyentes, la reiteración de estas versiones en distintos ámbitos mediáticos terminó instalando la sospecha como uno de los ejes centrales del debate público sobre el programa. Desde el entorno de Tinelli evitaron validar esas acusaciones, pero no lograron desactivar del todo la polémica. La risa cómplice de Pachu Peña y Anacleta en el reportaje realizado en Vorterix, da un indició que algo de eso hubo en la producción del ciclo que, al parecer, promete volver al universo stream dentro de poco tiempo.