Jorge Rial homofóbico contra el "niño nazi" libertario: "Encontró novio"

En su cuenta de X, en el mismo día que se conmemoraba los 50 años del último golpe militar en el país, el joven youtuber libertario Marco Palazzo subió una entrevista a un muchacho que accedió dar su opinión sobre la conmemoración de las victimas del Proceso de Reorganización Nacional. En la nota viralizada, el entrevistado afirmó: "A todo guerrillero montonero, pro palestina o pro Irán hay que llevarlo a una isla. Que ellos compartan su cuenta entre ellos, separando a la gente de bien en su lugar y, a la gente del mal , todo segregada en un mismo lugar”.

Lo curioso del video, más que la insólita declaración, es que el reporteado por Palazzo estaba con el torso descubierto mostrando su tonificación corporal en la nota. Un detalle que no se le escapo a Jorge Rial, que aprovechó compartir la secuencia del reportaje en su cuenta de X, con el siguiente mensaje: "Encontró novio!!!!! Felicitaciones pequeño nazi". El posteo del periodista causó indignación en las redes al catalogarlo de una opinión desafortunado y fuera de lugar por parte del conductor de "Argenzuela", e, incluso clasificandoló de homofóbico".

Por otro lado, a lo largo de su actividad, Palazzo se ha posicionado públicamente con discursos provocadores y altamente controvertidos en relación con la memoria histórica y los derechos humanos en Argentina. Diversas publicaciones periodísticas coinciden en señalar que, desde sus producciones audiovisuales, ha cuestionado interpretaciones ampliamente aceptadas sobre los crímenes del nazismo e incluso ha reivindicado figuras como Adolf Eichmann, uno de los principales responsables logísticos del Holocausto, al que llegó a presentar como alguien que “cumplía órdenes y una victima de guerra.

En otro artículo sostenía que el represor Miguel Etchecolatz "no fue un genocida". Ademas, el influencer y modelo sostuvo que la frase "Las Malvinas son argentinas" es "un slogan de los kirchneristas" y cuestionó la soberanía argentina sobre el archipiélago. En enero de 2025 se presentó en la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ en el Parque Lezama —donde había cientos de personas movilizadas— e intentó filmar e increpar a los presentes. Terminó siendo escoltado fuera del lugar por la Policía de la Ciudad tras ser agredido por varios asistentes.

En ese marco, su postura se ubica en tensión con el consenso construido en torno a los derechos humanos tanto a nivel internacional como en Argentina tras la última dictadura militar (1976-1983), ya que sus intervenciones relativizan o discuten la gravedad de los crímenes de regímenes autoritarios, lo que ha generado un fuerte rechazo en ámbitos políticos, periodísticos y sociales. El apodo de “niño nazi” que circula en ámbitos políticos y mediáticos surge precisamente de esas expresiones públicas, sumadas a otras declaraciones provocadoras que lo colocaron en el centro de la polémica.

La visibilidad de Palazzo creció a partir de su cercanía con espacios vinculados al oficialismo de Javier Milei, ya que participó en conferencias de prensa en la Casa Rosada invitado por el vocero presidencial Manuel Adorni y mantiene vínculos con militantes y medios del ecosistema libertario. Si bien no ocupa cargos formales en el Gobierno, su presencia en ámbitos institucionales y su difusión por redes afines al oficialismo alimentaron el debate sobre el rol de influencers políticos en la construcción del discurso público, especialmente en temas sensibles como los derechos humanos y la memoria sobre la dictadura.