Alejandro Fantino sin filtro: "Milei es presidente por Sergio Massa"

En el ciclo conducido por Viviana Canosa, Fabián Doman, Jorge Rial y Alejandro Fantino en la plataforma streaming Carnaval, los periodistas se refirieron a cómo Javier Milei pudo llegar al poder a través de la campaña presidencial de 2023 con la recién formada coalición La Libertad Avanza que venció al peronismo encabezado por Sergio Massa. En el dialogo, la comunicadora sostuvo que las presuntas ventas de candidaturas, por parte del movimiento libertario, incidió en la consolidación electoral del partido político liderado por el economista.

Fantino, por su parte, minimizo la hipótesis de Canosa de ventas de candidatura a "50 lucas verdes" y detalló: "Le bancó la campaña Massa en provincia", refiriéndose a Buenos Aires, el territorio electoral más potente del país. El ex periodista deportivo afirmó que el entonces candidato libertario al sillón de Rivadavia "no tuvo que pagar candidaturas" y destacó: "Javier Milei es presidente de la República Argentina por Sergio Tomás Massa".

La campaña presidencial de 2023 en la Argentina tuvo un desarrollo atípico que reconfiguró el mapa político desde las PASO hasta el ballotage, con la irrupción decisiva de Javier Milei y el posterior enfrentamiento directo con Massa. El primer hito se produjo el 13 de agosto, cuando el candidato de La Libertad Avanza se convirtió en el postulante más votado a nivel nacional con poco más del 30% de los sufragios, superando tanto a Unión por la Patria como a Juntos por el Cambio. “Somos la fuerza más votada porque representamos el hartazgo de la gente”, afirmó esa noche Milei, en un mensaje que sintetizó el clima de descontento social con la dirigencia tradicional. Desde el oficialismo, Massa buscó relativizar el impacto al señalar que “empieza otra elección”, anticipando una estrategia de reposicionamiento de cara a octubre.

Tras las PASO, la campaña ingresó en una fase de reacomodamiento donde el eje pasó a ser la polarización y la disputa por el voto útil. Massa, ya consolidado como candidato único del peronismo, desplegó una estrategia centrada en la gestión y en advertir sobre los riesgos de las propuestas libertarias. “No se trata de saltar al vacío”, sostuvo en reiteradas ocasiones, en alusión al programa económico de Milei. En paralelo, el líder libertario radicalizó su discurso contra “la casta política” y defendió iniciativas como la dolarización, asegurando que “la inflación es un fenómeno monetario y la vamos a terminar”. La campaña también estuvo atravesada por tensiones cambiarias, medidas económicas de corto plazo y un clima de incertidumbre que impactó directamente en el electorado.

En las elecciones generales del 22 de octubre, el escenario dio un giro significativo: Massa se impuso con alrededor del 36% de los votos, mientras que Milei quedó en segundo lugar con cerca del 30%, forzando el ballotage. El resultado mostró una fuerte recuperación del oficialismo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo logró una ventaja clave. Sin embargo, la elección también dejó fuera de competencia a Juntos por el Cambio, cuya interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta había debilitado su performance tras el crecimiento consolidado del candidato libertario.Un punto que muchos analistas coinciden en que hubo cierto respaldo de ciertos sectores justicialismo con Milei, relacionadas con el Frente Renovador, para descartar al conjunto electoral comandado por el macrismo.

La provincia de Buenos Aires jugó un rol determinante en toda la secuencia electoral. En las PASO, Milei había logrado una performance competitiva incluso en el principal distrito del país, capitalizando el voto bronca en el conurbano. Aunque en octubre Massa amplió su ventaja en ese territorio, LLA consiguió sostener un caudal significativo que, sumado al apoyo posterior de sectores de Juntos por el Cambio, resultó clave para el ballotage. Analistas coincidieron en que el crecimiento de Milei en franjas populares bonaerenses, tradicionalmente vinculadas al peronismo, marcó un quiebre en la dinámica histórica del voto.

La campaña hacia la segunda vuelta, celebrada el 19 de noviembre, se caracterizó por una polarización extrema. Massa reforzó su mensaje de “unidad nacional” y buscó ampliar su base incorporando a sectores moderados, mientras que Milei moderó parcialmente su discurso y puso el foco en la necesidad de un cambio estructural. “Hoy elegimos entre continuar con este modelo o cambiar para siempre”, afirmó el candidato libertario en el tramo final. El respaldo explícito de dirigentes de Juntos por el Cambio, junto con una fuerte campaña en redes sociales y medios, consolidó su posicionamiento como la alternativa opositora al peronismo.

El resultado final consagró a Milei con cerca del 56% de los votos frente al 44% de Massa, en una de las mayores diferencias registradas en un ballotage desde el retorno de la democracia. La clave estuvo en la capacidad de La Libertad Avanza para aglutinar el voto opositor, especialmente en distritos donde Juntos por el Cambio había tenido peso, y en sostener una base competitiva en la provincia de Buenos Aires. De este modo, el espacio libertario logró consolidarse como una fuerza nacional, rompiendo la lógica bipartidista que había dominado la política argentina durante las últimas décadas.