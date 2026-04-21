Video póstumo: cuando Brandoni adoctrinaba a De Niro sobre los platos nacionales

La muerte de Luis Brandoni, ocurrida el 20 de abril, a los 86 años, estuvo vinculada a las complicaciones neurológicas derivadas de un accidente doméstico sufrido días antes. Según familiares y allegados, el actor se había caído en la habitación de su vivienda el 11 de abril, golpe que le provocó un hematoma subdural —una acumulación de sangre entre el cerebro y su membrana externa— que comprometió de manera progresiva sus funciones neurológicas.

Tras el accidente, el protagonista del film "La Patagonia rebelde" fue internado en el Sanatorio Güemes, donde permaneció aproximadamente nueve días en estado crítico. Durante los primeros momentos, su evolución generó expectativas moderadas, pero en las últimas 48 horas su cuadro clínico se agravó de forma irreversible, producto del aumento de la presión intracraneal típica de este tipo de lesiones en pacientes de edad avanzada. La causa final de muerte fue, según coincidieron los reportes médicos, el deterioro neurológico asociado al hematoma subdural originado por la caída.

La despedida pública se realizó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se instaló la capilla ardiente para el velatorio, en un marco de fuerte conmoción cultural. Por allí desfilaron figuras del ámbito artístico, político y del teatro, reflejando la amplitud de su influencia. Sus restos fueron posteriormente inhumados en el cementerio de la Chacarita, en una ceremonia marcada por la sobriedad y el reconocimiento institucional.

La trayectoria de Brandoni se extendió por más de seis décadas y abarcó cine, teatro y televisión. Debutó en la escena teatral en 1962 y rápidamente consolidó una carrera que lo convertiría en una de las figuras centrales del espectáculo argentino. En cine, su presencia fue determinante en títulos emblemáticos como La Patagonia rebelde, La tregua, Esperando la carroza y La odisea de los giles, donde desplegó un registro que oscilaba entre la comedia popular y el drama político.

En televisión alcanzó una popularidad masiva con la serie "Mi cuñado", junto con Ricardo Darín, además de múltiples participaciones en ficciones que lo consolidaron como rostro familiar del público argentino. Su carrera también estuvo atravesada por un fuerte compromiso político: fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical y una voz activa en debates culturales y sociales, incluso durante los años de la dictadura, período en el que sufrió persecución y exilio.

En la serie Nada, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, el actor interpretó a Manuel Tamayo Prats, un sofisticado crítico gastronómico porteño enfrentado a una crisis existencial tras la muerte de su histórica empleada doméstica. El personaje, habituado a una vida de privilegios y dependencia, se ve obligado a reconstruir su cotidianeidad, lo que lo enfrenta a su propia vulnerabilidad y a una revisión profunda de su identidad.

El conflicto central de Manuel radica en su incapacidad para adaptarse a lo cotidiano sin asistencia, lo que funciona como metáfora de una élite cultural desconectada de lo práctico. La serie combina elementos de comedia y drama para explorar esa transformación, con Buenos Aires como escenario activo de esa introspección.

En ese contexto aparece Robert De Niro, quien interpreta a Vincent Parisi, un viejo amigo del protagonista que viaja desde Nueva York. Su personaje actúa como narrador y contrapunto emocional, aportando una mirada externa que potencia el desarrollo de Manuel. La participación de De Niro, que marcó su debut en la televisión internacional dentro de ese formato, fue breve —rodó durante aproximadamente una semana en Argentina— pero sumamente decisiva en la dinámica narrativa.

Tras el fallecimiento de Brandoni, una secuencia cómica de la serie se viralizó en redes sociales. En un fragmento el personaje de Manuel le explica a su amigo norteamericano como son las clásicas facturas argentinas como las medialunas, las bolas de fraile y los cañoncitos con dulce de leche. El personaje de Parisi prueba con cierto desconcierto las dulces elaboraciones, dando su opinión en cada bocado, para luego finalizar con un sorbo de mate amargo.

El proyecto adquirió una dimensión singular por el vínculo personal y amistoso entre ambos actores, consolidado a lo largo de décadas y materializado en pantalla chica como una relación de amistad madura y compleja entre hombres mayores. Sobre ese trabajo conjunto, Mariano Cohn destacó la química entre ambos intérpretes y el carácter excepcional del encuentro actoral, en el que se conjugo la impronta teatral italiana y el estilo introspectivo de "el método" neoyorquino.

En palabras del propio director: “fue un vínculo muy especial entre Brandoni y De Niro”, subrayando la naturalidad y profundidad que alcanzaron en sus escenas compartidas, resultado tanto de la experiencia como del respeto mutuo entre los actores.