Alconada Mon: “¿Milei protege a Hugo Moyano?”

Una serie de movimientos internos en la cúpula de ARCA (ex AFIP) ha encendido las alarmas sobre un posible pacto de no agresión entre el Poder Ejecutivo y el sindicato de Camioneros. Según la investigación revelada por Hugo Alconada Mon, dos jefes de fiscalización de la Regional Mar del Plata fueron desplazados de sus cargos tras negarse a congelar una investigación por fraude millonario que involucra directamente a la estructura de Hugo Moyano.

Los funcionarios desplazados son Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, responsables de las Divisiones 1 y 3 de Fiscalización. Ambos seguían la pista de una red de al menos 10 proveedores fantasma que habrían sido utilizados para justificar la salida de $13.000 millones del sindicato mediante el uso de facturas "truchas". El foco del presunto desvío de fondos era el Hotel 15 de Diciembre, propiedad del gremio.

El mensaje interno

La purga no fue un hecho aislado. El antecedente inmediato se remonta a octubre, cuando José Visca, jefe de la División Jurídica, fue removido por responder una consulta judicial, lo que provocó la renuncia del entonces jefe regional, Luis Eduardo Tymkiw. En diciembre, la presión escaló: el actual titular de la Regional Mar del Plata, Pablo Catracchia, les exigió a Capdeville y González que detuvieran la investigación, ya asentada en los sistemas internos (SEFI). Ante la negativa, el desplazamiento se concretó mediante el Boletín Oficial, sin previo aviso ni reemplazos designados.

La cadena de mando

El análisis de Alconada Mon apunta a una línea directa de responsabilidades que nace en Buenos Aires. El artífice de los desplazamientos sería Carlos García Pastrana (Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior), lugarteniente de Mariano Mengochea (titular de la DGI) y hombre de confianza del jefe de ARCA, Andrés Vázquez.

Desde las entrañas del organismo recaudador, las fuentes son tajantes respecto al motivo de esta parálisis inspectora: "En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros". La explicación política detrás del beneficio judicial para Moyano sería estrictamente táctica: "Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias".

Esta maniobra, según advierten fuentes internas del organismo, busca funcionar como un mensaje disciplinador para el resto de los inspectores: quien desobedezca las directrices de "paz social" con el sindicalismo, aun cuando las órdenes sean ilegales, conocerá el mismo destino que los técnicos de Mar del Plata.