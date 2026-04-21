Milei aprovecho un error de Pagni para criticarlo en redes: "Delincuente"

En su cuenta de X, el activista libertario-digital Matías Garate posteó una secuencia de la editorial de Carlos Pagni de su ciclo Odisea Argentina. En el fragmento se visualiza que el periodista de La Nación+ se refiere a que fue en enero de 2023 el mes que "gobierna plenamente este gobierno". Un señalamiento érroneo, teniendo en cuenta que ese mes y año gobernaba Alberto Fernandez y que recién Javier Milei completaría su primer mes de mandato en enero de 2024.

"Acá podemos ver cómo Pagni (tipo supuestamente serio y respetado por el periodismo) opera abiertamente al gobierno diciendo que el gobierno de Milei arrancó en enero del 2023. Si el supuesto periodista más serio es solo un operador de cuarta qué le quedará al resto", destacó en el mensaje Garate. Momento después, el mismo presidente compartió el posteo del militante mileista señalando al conductor como "delincuente".

Más allá de este hecho, lo cierto es que la relación entre Milei y el periodista se fue tensando de manera progresiva desde antes incluso de la llegada del primero a la Casa Rosada, pero adquirió carácter de conflicto político-institucional a lo largo de 2024 y, especialmente, durante 2025, cuando derivó en un enfrentamiento judicial y en un caso emblemático sobre los límites de la crítica periodística.

En la etapa previa a la presidencia, Pagni ya había incorporado a Milei como objeto frecuente de análisis en su programa televisivo y columnas políticas, describiéndolo como un emergente disruptivo dentro del sistema político argentino. Tras la victoria electoral de 2023 y la asunción presidencial en diciembre de ese año, el periodista profundizó esa línea interpretativa, caracterizando el estilo del nuevo mandatario como confrontativo y apoyado en la polarización política, en un contexto de fuertes reformas económicas y conflictividad social.

Durante 2024, con el avance de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno —incluyendo recortes del gasto público, privatizaciones y desregulación—, Pagni sostuvo en distintos editoriales que la estrategia política de Milei se apoyaba en la construcción de antagonismos permanentes, tanto con la oposición como con actores institucionales y mediáticos. Esa lectura se inscribía en un clima general de tensión entre el oficialismo y sectores del periodismo crítico, en un escenario donde el propio Gobierno adoptó medidas cuestionadas por organizaciones y medios por su impacto en la libertad de prensa.

Sin embargo, el punto de inflexión se produjo en 2025. En abril de ese año, en el marco de uno de sus editoriales en televisión, Pagni realizó un análisis histórico-político en el que aludió a procesos de concentración de poder y a experiencias europeas del siglo XX para interpretar el fenómeno Milei. El presidente consideró que esas referencias implicaban una comparación directa con el ascenso de Adolf Hitler, algo que el periodista negó. A partir de esa interpretación, Milei inició una querella por calumnias e injurias contra Pagni, argumentando que se había lesionado su honor y reputación.

La judicialización del conflicto marcó un salto cualitativo en la disputa. El caso fue analizado en primera instancia por la justicia federal, que desestimó la denuncia al considerar que las expresiones del periodista estaban amparadas por la libertad de expresión y se inscribían dentro del debate público sobre asuntos de interés general. Esa decisión fue luego confirmada por instancias superiores: en octubre de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó definitivamente el recurso presentado por el presidente, cerrando el caso. Los jueces sostuvieron que no existía delito y que las afirmaciones de Pagni formaban parte de un análisis político legítimo.

En paralelo al proceso judicial, el enfrentamiento continuó en el plano discursivo. Milei mantuvo una postura abiertamente crítica hacia sectores del periodismo, a los que acusó en reiteradas ocasiones de operar políticamente en su contra, mientras que Pagni persistió en su línea editorial, señalando lo que interpretaba como rasgos de concentración de poder, personalismo y conflicto permanente en la conducción del gobierno.

Así, hacia finales de 2025, el conflicto entre ambos trascendía la dimensión personal para convertirse en un caso representativo de la relación entre el poder político y el periodismo contemporáneo: por un lado, un presidente que llevó a la justicia una interpretación periodística que consideró agraviante; por otro, un periodista respaldado por fallos judiciales que reafirmaron la centralidad de la libertad de expresión en el análisis crítico del poder.